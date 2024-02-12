Нужно запасать еду и воду: украинцам рассказали, как готовиться к возможным отключениям света

Массированный ракетный обстрел россиян утром 7 февраля привел к повреждению линий в Киеве, Харькове, Николаеве, а также обесточиванию бытовых потребителей и учреждений здравоохранения. Впрочем, энергетики достаточно быстро заживили всех потребителей. Тем не менее, это стало очередным подтверждением, что остаться без света можно в любую минуту – а следовательно, стоит быть к этому максимально готовым, ведь в случае большого повреждения блэкаут может затянуться.

В частности, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), следует запастись водой и едой. Так, воды:

следует заготовить по меньшей мере на 3 дня;

запасать следует не только питьевую, так и техническую.

Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Также нужно запастись едой – прежде всего той, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Что еще нужно запасать

Впрочем, для того, чтобы максимально комфортно пройти блэкаут, в КГГА советует запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:

купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;

создать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;

наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;

подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;

подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев;

позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.

Также необходимо позаботиться о пожарной безопасности. В частности, приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где зажигаются свечи или используется горелка.

При каком условии начнут отключать электроэнергию

В свою очередь, главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее отметил: массовые отключения электроэнергии в Украине возможны только из-за российских обстрелов. Без этого рисков масштабной системной аварии нет.

"У нас война, агрессор накапливает ракеты. Мы видим, что идет поставка вооружения из Северной Кореи, Ирана. Гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными. Впрочем, если вынести риск обстрелов за скобки, то я не вижу рисков для масштабной системной аварии", – сказал Зайченко.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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