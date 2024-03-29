Риск обстрела есть каждый день: в "Укрэнерго" рассказали о цели атак России по энергосистеме Украины

Атаки России украинской энергосистемы, сопоставимые по масштабам с проведенной ею 22 марта, могут повторятся. При этом от времени года они не завися, ведь цель РФ – положить украинскую энергосистему.

Об этом рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Отметив: удара можно ожидать каждый день.

"Считаю, что это не последняя атака, нам нужно готовиться к новым. У нас риск повторения массированных обстрелов может быть практически каждый день. Лето, весна, зима, осень – просто нужно быть готовыми", – сказал он.

Россия хотела, чтобы в Украине не было цивилизации

В то же время, отметил Кудрицкий, массированными атаками зимой 2022-23 годов Россия хотела полностью положить украинскую энергосистему, "сделать так, чтобы не было цивилизации в стране". Однако достичь этого ей не удалось – ведь несмотря на то, что были отключения, система выстояла.

"Цель была – полностью положить энергосистему. А зимой это означает, что не работает система тепло-, водоснабжения, транспорт, мобильная связь. Это было – но это были местные проблемы. И по крайней мере, объекты ключевой инфраструктуры удалось сохранить. Это котельные, канализационно-насосные станции, которые очень важно заживить в мороз, чтобы не полопались трубы", – рассказал глава правления "Укрэнерго".

Нужно готовить пауэрбанки

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Ожидается, что отключения могут происходить во второй половине июля и в августе, на которые приходится летний пик потребления электроэнергии.

"Предполагаю, что нам нужно готовиться. Украинцам нужно восстановить знания, где пауэрбанки, что с зарядом, и быть готовыми к тому, что определенные ограничения будут", – сказал он.

По словам Харченко, сейчас ситуация не такая критическая, поскольку ныне Украина пребывает в "весеннем нижнем пике потребления". Т. е. украинцы потребляют сравнительно немного электроэнергии.

"Одновременно и гидроэнергетика, которая может работать на полную мощность. Много воды, все достаточно комфортно", – объяснил он.

Впрочем, летом, по словам эксперта, ситуация изменится. "Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля – в августе", – рассказал Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в результате самой масштабной атаки России на украинскую энергосистему, проведенной 22 марта, серьезно пострадали Бурштынская и Ладыжинская ТЭС. По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, энергоблоки обеих ТЭС находятся в разной степени разрушения – "от полной до более чем 50%".

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