Пять пунктов для каждого украинца: энергетики объяснили, как подготовиться к сложной зиме

Энергетики делают все, чтобы украинцы зимой были со светом и теплом. Однако ситуация зависит от того, насколько сильными и насколько успешными будут атаки РФ на нашу инфраструктуру. Поэтому каждому украинцу следует предпринять хотя бы минимум мер, чтобы подготовиться к возможным сложностям.

Самые простые пять шагов назвал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, в первую очередь, нужно:

1. Максимально утеплить жилье.

2. Проверить исправность генераторов и аккумуляторных систем (а также повербанков).

4. Обеспечить себе запас воды (как технической, так и питьевой).

5. Найти ближайший "Пункт несокрушимости" и узнать дорогу к нему.

Кроме того, уже сейчас нужно вспоминать, как правильно экономить электроэнергию. Этот совет, по словам Кудрицкого, особенно актуален в самые холодные месяцы года – с ноября по март.

Видео дня

Следует иметь ввиду, что выключать свет украинцам в ближайшее время не планируют – разве что в случае возобновления российских атак на энергосистему страны. В настоящее время производства электроэнергии достаточно для покрытия всех потребностей потребителей, а состояние энергосистемы не дает оснований вводить графики, констатируют в "Укрэнерго".

Впрочем, глава Минэнерго Герман Галущенко предупреждает: если Россия снова прибегнет к массированным ударам по украинской энергосистеме, блекаутов избежать не удастся. Тем не менее, отметил он, энергетики прилагают максимум усилий для того, чтобы отключения света не были длительными.

Как сообщал OBOZ.UA, позаботиться следует не о только о тепле, воде и освещении, но и о связи. Читайте, как провести интернет, который будет работать без электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!