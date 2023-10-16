Как провести интернет, который будет работать без света: украинцам дали инструкцию

Украинцы могут обеспечить себе стационарную интернет-связь, которая будет работать даже во время блекаутов. Речь идет о подключении к технологии PON, которая позволяет провайдерам обеспечивать соединение с сетью даже во время отключений света. Однако, кроме смены тарифного плана или провайдера, абонентам нужно предпринять несколько дополнительных шагов.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. "Прежде всего – уточните у вашего интернет-провайдера, перешел ли он на энергосберегающие сети, на какой срок он сможет снабдить вас интернетом. PON – это самая современная технология, позволяющая быть онлайн без электричества до 72 часов", – объяснил министр.

Если у провайдера нет возможности подключить интернет по этой технологии, следует найти ближайшего оператора услуги, который работает с PON, и подать заявку на подключение. Чтобы интернет провели поскорее, лучше скооперироваться с соседями, ведь каждому провайдеру более выгодно подключать не одного, а сразу несколько абонентов.

Видео дня

Когда интернет проведут, нужно будет обеспечить автономную работу интернет-оборудования в квартире или частном доме. Для этого понадобятся:

повербанк или другой источник бесперебойного питания для Wi-Fi-роутера, а также для терминала PON (при необходимости);

специальные кабели, через которые можно подключить эти устройства к повербанку или бесперебойнику.

Как сообщал OBOZ.UA, пока что в Украине только 37% абонентов подключены к интернету по технологии PON. Наиболее сложна ситуация наблюдается в Киеве, где такой связью обеспечены всего 9% пользователей интернета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!