Украинцев предупредили о кратковременных блэкаутах: к чему готовиться зимой

Если Россия снова прибегнет к массированным ударам по украинской энергосистеме, блэкаутов избежать не удастся. Впрочем, в Минэнергетики уверяют, что прилагают максимум усилий для того, чтобы отключения света не были длительными.

Об этом сообщил глава министерства Герман Галущенко. Он отметил: также энергетики тренируются максимально быстро восстанавливать поврежденное оборудование.

"Мы проводим соответствующие тренировки, чтобы быть готовыми к любым решениям. Если, скажем, будут массированные удары, которые нанесут существенный вред энергосистеме, будут блэкауты, но мы все готовим для того, чтобы они носили кратковременный характер", – говорится в сообщении.

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При этом министр выразил уверенность, что атаковать украинскую энергосистему Россия будет. А потому энергетики тренируются не только восстанавливать объекты, но и защищать их.

"У нас нет иллюзии, что враг не будет атаковать энергосистему. Мы к этим атакам готовимся: были реализованы проекты по защите, которые в принципе ни одна страна в мире еще не реализовывала", – сказал Галущенко.

Где в Украине возможны самые большие проблемы с отключениями

Как рассказал OBOZ.UA старший аналитик DiXi Group Богдан Серебренников, в случае возобновления массовых атак РФ на украинскую энергоинфраструктуру самыми проблемными с точки зрения энергообеспечения могут стать прифронтовые зоны. А также Одесская область и Киев.

Дело в том, объяснил эксперт, что, в частности, Одесский регион с точки зрения электроснабжения является наиболее проблемным. Ведь он энергодефицитный.

Проблемой прифронтовых зон, по его словам, являются интенсивные артиллерийские обстрелы. Из-за них "значительно усложнена возможность проведения восстановительных работ ремонтными бригадами".

Киев же "привлекает" внимание россиян как фактически центр политической, деловой и социальной активности Украины. А потому создание продолжительного блэкаута в нем теоретически может негативно отразиться на жизни всей страны. "Вероятно, по понятным причинам особое внимание враг уделит обесточиванию столицы", – отметил Серебренников.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук ранее рассказал, что в настоящее время в мире не существует полноценной работающей технологии, позволяющей накапливать и хранить электричество в огромных батареях – чтобы в случае блэкаутов подавать его людям.

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