Украина "спасла" страну ЕС от отключения света: сколько электроэнергии продали

Украина продала Польше 900 МВт электроэнергии, чем уберегла эту страну от отключений света. Потребность соседнего государства в импорте тока связана с нестабильной работой возобновляемых источников электроэнергии.

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Как пишет Rzeczpospolita, 7 ноября польский оператор энергосистемы PSE обратился к соседним государствам за коммерческим импортом электроэнергии. В результате с 11.00 и 14.00 Польша получила от Украины 900 МВт электроэнергии, однако подтвердить это данными Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) не удалось.

Также ток в эту страну поступал из Германии и Швеции, где электричество дешевле. В PSE потребность Польши в электричестве извне объясняют несколькими причинами:

снижением работы ветряных электростанций (ВЭС) из-за низкой скорости ветра на территории страны;

сокращением длительности светового дня, из-за чего солнечные электростанции (СЭС) также дают меньше мощности;

растущим потреблением электричества из-за похолодания;

отсутствием традиционной генерации – из-за налога на эмиссию углекислого газа угольные электростанции стали убыточными и от них отказались.

В среднем в сутки ветряная энергетика дает Польше 61,4 ГВт*ч света. Но 5 ноября этот показатель упал до 19,8, а 6 ноября – до 6 ГВт*ч. Это объясняется погодными условиями в польских регионах, где установлены ветрогенераторы – 5-7 ноября уже назвали самыми безветренными днями в 2024 году.

На этом фоне PSE призвал энергообъекты подавать в систему дополнительные объемы электричества или снизить его потребление. При этом на призыв оператора энергосистемы откликнулись не все.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в октябре импорт электроэнергии в Украину упал на 58% – до 181,8 тыс. МВт*ч. Хотя потребность во внешних поставках остается высокой, экспорт в прошлом месяце вырос до 60,7 тыс. МВт*ч.

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