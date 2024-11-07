Украина нарастила экспорт электроэнергии в 88 раз: почему импорт все равно остается на высоком уровне

В октябре экспорт электроэнергии из Украины вырос в 88 раз, до 60,7 тыс. МВт*ч, однако импорт остался втрое больше, достигнув 181,8 тыс. МВт*ч. Несмотря на сокращение импорта на 58%, потребность во внешних поставках остается высокой.

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Об этом пишет DiXi Group. Рост объемов экспорта электроэнергии стал важным сигналом для украинской энергетической системы, которая постепенно нормализуется и становится более стабильной, несмотря на вызовы, с которыми сталкивалась последние месяцы.

В октябре Украина экспортировала до 60,7 тыс. МВт*ч электроэнергии, значительная часть которой была направлена в европейские страны-соседи. А именно:

Венгрия получила 33% от общего объема экспорта (20,2 тыс. МВт*ч);

получила 33% от общего объема экспорта (20,2 тыс. МВт*ч); Румыния – 26% (15,5 тыс. МВт*ч);

– 26% (15,5 тыс. МВт*ч); Словакия – 25% (14,3 тыс. МВт*ч);

Польша – 12% (7,3 тыс. МВт*ч);

– 12% (7,3 тыс. МВт*ч); Молдова – 6% (3,5 тыс. МВт*ч).

По данным DiXi Group, рост объемов экспорта пришелся на период с 2 по 11 октября, в течение которого было экспортировано почти 70% месячного объема электроэнергии. Тем не менее с 12 октября объемы экспорта начали резко спадать, а импорт, напротив, показал стремительный рост.

Импорт электроэнергии, хоть и снизился на 58% по сравнению с сентябрем, остался на высоком уровне. За октябрь Украина импортировала 181,8 тыс. МВт*ч электроэнергии, основными поставщиками были следующие страны:

Венгрия обеспечила 33% объема импорта (59,6 тыс. МВт*ч);

обеспечила 33% объема импорта (59,6 тыс. МВт*ч); Словакия – 25% (46,3 тыс. МВт*ч);

– 25% (46,3 тыс. МВт*ч); Румыния – 25% (45,1 тыс. МВт*ч);

– 25% (45,1 тыс. МВт*ч); Польша – 11% (19,9 тыс. МВт*ч);

– 11% (19,9 тыс. МВт*ч); Молдова – 6% (10,9 тыс. МВт*ч).

И хотя по сравнению с сентябрем Украина существенно уменьшила объемы импорта, он все еще втрое превышает экспортные поставки. Специалисты отмечают, что значительный рост объемов экспорта электроэнергии свидетельствует о постепенном восстановлении энергетической системы Украины.

Аналитики Центра экономической стратегии подчеркивают, что возможность экспорта электроэнергии является положительным фактором, который не только способствует стабилизации экономики, но и позволяет удерживать энергетическую систему в сбалансированном состоянии. Экспорт позволяет обеспечить валютные поступления, что важно для поддержания экономической стабильности страны.

Значительное уменьшение импорта показывает, что Украина смогла существенно снизить зависимость от внешних поставщиков электроэнергии. Однако при этом правительство и дальше пристально следит за развитием ситуации в энергосекторе, ведь приближение зимнего сезона может создать дополнительные вызовы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, этой зимой в Украине возможны отключения света при сильных морозах ниже -10°C на несколько дней. "Укрэнерго" планирует вводить графики ограничений в зависимости от температуры, сохраняя электроснабжение в наиболее критических условиях.

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