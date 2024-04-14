Почему удары РФ по энергосистеме Украины обойдутся дороже, чем в 2023-м: эксперт дал ответ

Удары страны-террористки России по энергетике обойдутся украинскому бюджету гораздо дороже, чем в 2023 году. Так, только ДТЭК объявила о поражении на сумму около $230 млн.

При этом преимущественно разрушены мощности, не только выполняющие функцию электрогенерации, но и одновременно балансирующие энергетическую систему. Это, в частности, ТЭС и электростанции компании "Укргидроэнерго" – Днепрогэс, об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко для "24 Канала".

"Почему? Потому что российским террористам удалось закупить соответствующее ракетное оборудование. Это же в основном элементная иностранная база, даже есть микросхемы компании "Интел". Ракеты баллистические на 80% созданы на базе наших западных партнеров.

И это тоже проблема, что, несмотря на санкции, несмотря на обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, России удается закупать элементную базу для своих ракет", – сказал специалист.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру в Харьковской области. Поэтому ограничивалось производство электроэнергии с ВИЭ (восстановительной энергетикой).

За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня.

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