Россия обстреляла энергетику Украины: какая ситуация в системе 14 апреля

Страна-террористка Россия энергетическую инфраструктуру в Харьковской области. Поэтому ограничивалось производство электроэнергии с ВИЭ (восстановительной энергетикой).

За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины 14 апреля.

Из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ. Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансированно.

Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру в Харьковской области. Обесточивалось оборудование. Из-за боевых действий повреждено оборудование на высоковольтной воздушной линии в Днепропетровской области.

В результате обстрела повреждены воздушные линии на Черниговщине, частично обесточен населенный пункт. В результате боевых действий повреждены газораспределительные сети в Харьковской области. Приостановлено газоснабжение 340 домохозяйств.

На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. В результате обесточились бытовые потребители в 4 населенных пунктах.

"Ситуация в ЗАЭС. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,48 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Россия пытается частями уничтожить украинскую энергетику и сейчас добивается в этом существенных успехов. От полного погружения во тьму наше государство спасает "буфер безопасности" – поставки электричества из Европы и разветвленная сеть автономных систем энергообеспечения.

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