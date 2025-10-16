По всей Украине введут графики отключений электроэнергии с 16:00: кого будут касаться

В Украине планируют ограничить мощность электроэнергии для промышленных производств. Такое решение приняли из-за очередных российских ударов по энергообъектам в нескольких регионах Украины, в результате чего также были обесточены потребители в нескольких областях.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики."С 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины – вероятно введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей", – говорится в сообщении.

Что происходит в энергосистеме 16 октября

Кроме того, 16 октября графики аварийных отключений (ГАО) ввели в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Хмельницкой и Днепропетровской и части Черкасской областях ввели графики аварийных отключений (ГАО), а на Черниговщине – почасовые отключения электроэнергии по графику почасовых отключений (ГПВ).

В Минэнерго назвали ситуацию в энергосистеме сложной – ее ухудшает облачная и холодная погода в большинстве регионов. Чтобы снизить нагрузку на систему, энергетики призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, экономить ток в течение всех суток и не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Сейчас Черниговщина -– это единственный регион с ограничениями, где действуют не аварийные, а почасовые (плановые) отключения света объемом трех очередей. Это стало следствием систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона на протяжении нескольких предыдущих недель.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме длительные отключения света могут вернуться. И хотя там отмечают, что сейчас такая вероятность является теоретической, подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

