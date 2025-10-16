В Украине массовые отключения света, РФ снова ударила по энергетике: где действуют ограничения

Утром 16 октября в Киеве, а также в Киевской, Харьковской , Сумской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Хмельницкой (частично), Днепропетровской и части Черкасской областях ввели графики аварийных отключений (ГАО). Такие ограничения применяются в случае, когда нужно срочно сбалансировать энергосистему, поэтому заранее предупредить потребителей об отключении невозможно.

Видео дня

В то же время на Черниговщине продолжаются плановые отключения электроэнергии по графику почасовых отключений (ГПО). Об общей ситуации в энергосистеме отчитались "Укрэнерго" и Министерство энергетики, а обновления для регионов публикуют местные облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Что происходит в энергосистеме: главное

Ночью РФ в очередной раз нанесла дроновых ударов по энергообъектам в нескольких регионах – на утро были обесточены потребители в нескольких областях.

– на утро были обесточены потребители в нескольких областях. Аварийные графики введены из-за сложной ситуации в энергосистеме , которая сложилась в результате предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

, которая сложилась по энергетической инфраструктуре. На Черниговщине , по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Это – следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона на протяжении нескольких предыдущих недель.

, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом Это – следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона на протяжении нескольких предыдущих недель. Также с 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины – вероятно введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей.

и до конца суток во всех регионах Украины – объемом двух очередей. Потребление электроэнергии остается стабильно высоким из-за содержания облачной и холодной погоды в большинстве регионов.

Энергетики просят экономить ток в течение всех суток и не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Отключения света 16 октября: ситуация по областям

Киев и Киевщина

Сообщение об отключении света не по графику появилось в системе "Киев Цифровой". Такие данные приложение получает от "Укрэнерго", которое и принимает решение о применении или отмене ограничений в энергосистеме.

"Сейчас электроэнергии мало. Действуют экстренные отключения вне графика", – говорится в сообщении.

Чуть позже информацию об отключениях обнародовала энергокомпания ДТЭК. При этом сайт "ДТЭК Киевские региональные электросети" (для области) не работает – вероятно, из-за большого наплыва посетителей.

Сумская область

Как сообщили в "Сумыоблэнерго", что в ГАО в регионе действуют в объеме двух очередей. То есть из шести групп, на которые разделены потребители, одновременно отключены две. По состоянию на 9:20 это были 1-я и 2-я группы.

"ГАО применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это – аварийная ситуация. Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки", – отметили в компании.

Житомирская область

Причиной введения отключений стал острый дефицит мощности в результате повреждений от российских обстрелов и рост потребления. Об этом сообщили в "Житомироблэнерго".

Днепропетровская область

О применении отключений заявили в ДТЭК. Там не назвали объем ограничений, но призвали потребителей экономить ток.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют. Просим набраться выдержки и использовать электроэнергию разумно! Это позволит минимизировать количество отключений", – указано на сайте энергокомпании.

Полтавская область

Ограничения были введены в 9:07. Как отмечает "Полтаваоблэнерго", одновременно отключают по две очереди потребителей.

Кировоградская область

Режим ГАО в области действует с 9:21. При этом "Кировоградоблэнерго" не исключает возможности одновременного введения аварийных и почасовых графиков.

"При одновременном введении в действие ГАО и ГПО время отключения по вашему графику может быть увеличено. Следите за информацией на наших официальных каналах", – говорится в сообщении.

Харьковская область

"В настоящее время (10 утра. – Ред.) в Харьковской области применяются графики аварийных отключений (ГАО). Причина ограничений – последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре", – сообщили в "Харьковоблэнерго".

Хмельницкая область

Отключения действуют в северных районах области, отметило "Хмельницкоблэнерго".

"Предупредить заранее о введении ГАВ невозможно. Эти ограничения применяются исключительно во избежание масштабных аварийных повреждений и стабилизации энергосистемы. Причина введения ограничений – последствия российских атак на энергетические объекты", – говорится в сообщении.

Черкасская область

Как отметили в "Черкассыоблэнерго", с 09:09 по области применены графики аварийных отключений (ГАО). При этом "Укрэнерго" отмечает, что ограничения действуют на по всей Черкасской области, однако уточнений не предоставляется.

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", – отметили в облэнерго.

Черниговская область

Это единственный регион с ограничениями, где действуют не аварийные, а почасовые (плановые) отключения света. В "Черниговоблэнерго" публиковали такое расписание на 16 октября:

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повредить электроприборы из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!