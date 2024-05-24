По всей Украине станет больше часов со светом: энергетики объявили графики на 25 мая

В Украине в субботу, 25 мая, графики почасовых отключений света, как ожидается, будут действовать только вечером с 20:00 до 22:00. Отключать электроэнергию в этот период будут по всей Украине – и промышленности, и бытовым потребителям.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Графики почасовых отключений завтра будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00 – в часы максимального вечернего потребления", – говорится в сообщении.

Отключения в указанное время могут применяться в любом регионе при превышении лимитов потребления, которые устанавливает "Укрэнерго". Информацию, когда именно будут применены отключения в той или иной области публикуют облэнерго (например, в Киеве "ДТЭК Киевские электросети", в Харькове – "Харьковоблэнерго" и так далее).

Соответственно, если во время действия плановых отключений света "Укрэнерго" и местные облэнерго указывают разные часы применения графиков для украинцев, данные от облэнерго более приоритетны для потребителей.

Ведь, к примеру, если лимит не превышается, отключения может и не быть. К слову, именно поэтому украинцев просят активно экономить электричество. Если же лимит превышен, обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику.

К слову, в столице, а также в других регионах, в которых работает ДТЭК, 25 мая собираются отключать свет ровно так, как указало "Укрэнерго". То есть отключения будут у тех, у кого они прописаны в графике в период с 20 до 22 часов.

График отключений света для каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения будет принято до конца мая. Впрочем, конкретных цифр пока нет – окончательные расчеты еще проводятся.

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