По всей Украине станет больше часов со светом: энергетики объявили графики на 25 мая
В Украине в субботу, 25 мая, графики почасовых отключений света, как ожидается, будут действовать только вечером с 20:00 до 22:00. Отключать электроэнергию в этот период будут по всей Украине – и промышленности, и бытовым потребителям.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Графики почасовых отключений завтра будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00 – в часы максимального вечернего потребления", – говорится в сообщении.
Отключения в указанное время могут применяться в любом регионе при превышении лимитов потребления, которые устанавливает "Укрэнерго". Информацию, когда именно будут применены отключения в той или иной области публикуют облэнерго (например, в Киеве "ДТЭК Киевские электросети", в Харькове – "Харьковоблэнерго" и так далее).
Соответственно, если во время действия плановых отключений света "Укрэнерго" и местные облэнерго указывают разные часы применения графиков для украинцев, данные от облэнерго более приоритетны для потребителей.
Ведь, к примеру, если лимит не превышается, отключения может и не быть. К слову, именно поэтому украинцев просят активно экономить электричество. Если же лимит превышен, обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику.
К слову, в столице, а также в других регионах, в которых работает ДТЭК, 25 мая собираются отключать свет ровно так, как указало "Укрэнерго". То есть отключения будут у тех, у кого они прописаны в графике в период с 20 до 22 часов.
График отключений света для каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения будет принято до конца мая. Впрочем, конкретных цифр пока нет – окончательные расчеты еще проводятся.
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