По семь часов подряд без света: обнародованы графики отключений для Киева на вторник

В Киеве во вторник, 9 декабря, будут продолжаться вынужденные отключения электроэнергии, вызванные последствиями российских обстрелов. Для некоторых очередей предусмотрено два периода отключений в течение суток, но в одной подгруппе общее время без света разделено аж на четыре части.

Новые графики вечером в понедельник опубликовала в Telegram пресс-служба ДТЭК. Подчеркнем: ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому не исключено, что графики будут обновляться. Если государство-агрессор РФ осуществит новые террористические удары, возможны также аварийные отключения.

Всего в течение вторника киевляне не смогут пользоваться электроприборами не менее 10 часов. Это минимальное суммарное время отключений.

Наиболее длительное время всех отключений – 13 часов 30 минут – могут ожидать подгруппы 5.1 и 5.2.

Самый длинный непрерывный интервал без света, согласно графикам на 9 декабря, это 7 часов. Самый короткий – 1 час 30 минут.

Когда в Киеве не будет света во вторник, 9 декабря?

Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице?

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.

Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как ранее писал OBOZ.UA, 9 декабря отключения электроэнергии будут применяться круглосуточно во всех регионах. Ограничения будут довольно жесткими – в объеме от двух до четырех очередей. Это означает, что без света одновременно будет находиться максимум по половине потребителей.

