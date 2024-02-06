Перерасчет за коммуналку будут проводить по новым правилам: решение Кабмина

В Украине появился обновленный официальный порядок перерасчета стоимости коммунальных услуг. Он затрагивает не все услуги ЖКХ, а лишь водоснабжение, теплоснабжение и вывоз мусора.

Соответствующий документ утвердил Кабинет министров Украины на заседании 6 февраля. Текст постановления еще не опубликован.

"Это четкий алгоритм, основанный на принципе "плати за то, что получил". Для нас важно, чтобы предоставленные коммунальные услуги были качественными и соответствовали заявленным стандартам. Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги", – прокомментировал решение Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом глава правительства уточнил, что до конца отопительного сезона тарифы для населения на электричество, газ и тепло остаются неизменными.

В то же время, как объяснил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, в новом порядке речь идет о перерасчете стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 4 ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах".

По словам Мельничука, в документе прописаны "количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг", которые учитываются при пересчете их стоимости. "Также определены особенности осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем, и условий начисления платы за эти коммунальные услуги, а также определены условия, при которых перерасчет не производится", – отметил Мельничук.

Кроме того, Кабмин утвердил, что новый порядок не применяется на временно оккупированных территориях Украины или на территориях, где ведутся боевые действия.

Напомним, следует также учитывать, что украинцы, согласно действующему закону, должны платить не только за свою коммуналку, но и за потери в доме. И если соседняя квартира установила магнит, например, на счетчик на воду, то за украденные кубометры заплатят все жильцы дома.

Если есть квартиры без счетчиков, считается, что потери – это их потребление. Но если у всех есть счетчики, потери должны распределить между всеми жителями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине могут повысить тарифы на воду в целом ряде городов. В частности, речь идет о Киеве, Днепре, Черкассах, Никополе, Хмельницком, Виннице, Ровно и Броварах. Водоканалы указывают на уменьшение объемов реализации централизованного водоснабжения и водоотведения, рост расходов на электроэнергию, реагенты, горюче-смазочные материалы, что влияет на тарифы.

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