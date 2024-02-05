Тарифы на воду могут повысить в ряде крупных городов Украины: опубликованы сроки и цены

В Украине могут повысить тарифы на водоснабжение в целом ряде городов. В частности, речь идет о Киеве, Днепре, Черкассах, Никополе, Хмельницком, Виннице, Ровно и Броварах. Водоканалы указывают на уменьшение объемов реализации централизованного водоснабжения и водоотведения, рост расходов на электроэнергию, реагенты, горюче-смазочные материалы, что влияет на тарифы.

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Об этом говорится на сайте НКРЭКУ. Однако решение о повышении тарифов еще не принято.

Так, "АК. Киевводоканал" предлагает Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу. Стоимость может вырасти на 34,2% – до 40,78 грн. за 1 куб. м.

С 1 апреля 2024 года по 30.06.2024 предлагается установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу в размере 40,78 грн (33,98 без НДС) за 1 куб. м, из них: централизованное водоснабжение – 20,08 грн. (17,57 без НДС) за 1 куб. м, централизованный водоотвод – 19,69 грн (16,41 без НДС) за 1 куб. м.

В то же время, с 1 июля 2024 года "Киевводоканал" предлагает установить общий тариф в размере 46,9 грн (39,08 без НДС) за 1 куб. м, из которого:

централизованное водоснабжение – 25,7 грн (21,42 без НДС) за 1 куб. м;

централизованный водоотвод – 21,19 грн (17,66 без НДС) за 1 куб. м.

В то же время в феврале тарифы на газ для населения не изменятся. Ценники от газоснабжающих компаний зафиксированы как минимум до конца отопительного сезона.

По сравнению с предыдущими месяцами цены на голубое топливо снова не изменятся. В зависимости от компании стоимость кубометра газа в феврале будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине граждане, у которых возникли задолженности по оплате счетов ЖКХ, могут быть отрезаны от света, газа и воды. В законодательстве не определена сумма задолженности, по которой будут производить отключение услуг. Но поставщики не будут отключать свет тем, кому долг за электроснабжение ниже половины прожиточного минимума (1514 грн).

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