Коммуналка не по счетчикам. Когда приходится платить за соседа и стоит ли судиться

Украинцы, согласно действующему закону, должны платить не только за свою коммуналку, но и за потери в доме. И если соседняя квартира установила магнит, например, на счетчик на воду, то за украденные кубометры заплатят все жильцы дома. О том, когда и как могут наказать за манипуляции и в каких случаях придется заплатить за соседа, читайте в материале OBOZ.UA.

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У соседа – магнит, у вас – переплата за воду

Счетчик на воду стоит на каждом многоквартирном доме. Водоканал считает всю воду, которая попадает в дом. Поэтому жители должны за эту воду заплатить. Идеальный вариант – когда у каждой квартиры есть свой счетчик на воду и сумма квартирных счетчиков совпадает с показаниями домового счетчика. Но такая ситуация – редкость. Обычно потери есть и их объем – десятки и даже сотни кубометров в месяц.

Если есть квартиры без счетчиков, считается, что потери – это их потребление. Но если у всех есть счетчики, потери должны распределить между всеми жителями. "В случае если помещения всех потребителей в здании оснащены узлами распределительного учета питьевой воды, общий объем потребленной в здании воды (кроме объема, израсходованного на общедомовые нужды) распределяется между потребителями в соответствии с объемом потребления по показаниям узлов распределительного учета", – объясняют в КП "Гортепловодоэнергия".

То есть, если вы потребили 10 кубометров, вы заплатите за потери больше, чем квартира, которая потребила три кубометра воды. "Есть счетчики 2010-го, там без проблем устанавливается магнит. В КВ-1,5 2014-го уже есть антимагнитная защита. Там на муфте есть специальное кольцо, которое не дает магниту влиять на показания. У нас есть разные магниты, от 85 до более чем 1000 грн. У вас какой счетчик?" – спрашивает OBOZ.UA продавец специализированного сайта.

Магниты могут как остановить, так и замедлить счетчики. Их используют не только для воды, но и для электроэнергии, газа. Однако чаще всего подобные магниты используют именно для воды. При этом платить за разницу вынуждены соседи.

Глава ОСМД в Киевской области Мария рассказывает OBOZ.UA: после того, как она обязала всех жителей пройти поверку счетчиков и предоставить справку, оказалось, что по меньшей мере в 6% квартир были неисправные счетчики.

"У кого-то следы магнитов, но говорят, что не трогали их, у кого-то просто отклонения в показаниях в 20% непонятно почему. И это еще мы поверку проводили, когда люди дома. Кто действительно магнит использует, могли снять. А потом у нас лишние кубы, которые вынуждены из общего бюджета платить. Фактически за тех крадущих воду соседей должны платить соседи, которые исправно платят", – рассказывает глава ОСМД.

Важно не только следить за своим счетчиком, но и общаться с активом дома. Если кто-то ворует воду, то за кубометры заплатит не водоканал, а более законопослушный сосед.

Суды из-за подозрительных счетчиков

В отличие от ОСМД, коммунальные предприятия требуют, чтобы потребители оплатили доначисления, в случае если заметили какие-либо вмешательства в работу счетчика. Специалисты проводят обследование и оформляют акт. Потребитель вправе в этом акте сформулировать свои аргументы, не согласиться с результатами обследования.

Если после доначисления потребитель отказывается платить, коммунальное предприятие имеет право обратиться в суд. Обычно именно так и делают. OBOZ.UA изучил судебные решения за последние несколько месяцев. В большинстве случаев суды занимают сторону коммунальных предприятий и заставляют пользователей оплатить доначисленное.

Но так происходит не всегда. Например, несколько месяцев назад Глобинский районный суд Полтавской области отказал "Полтаваоблэнерго", потребовавшему от своего клиента 9,7 тыс. грн. Они проверили счетчик и не обнаружили повреждения в пломбе.

"Согласно данному выводу экспертизы, общая целостность пломбировочного элемента не нарушена. Решить вопрос, была ли перепломбирована (подвергалась ли несанкционированному снятию и повторному навешиванию) вышеупомянутая пломба, не представляется возможным из-за отсутствия комплекса признаков для дачи данного вывода", – говорится в решении суда.

То есть если в экспертизе четко указано, что в результате вмешательства в работу счетчика некорректно передавались показания, что была заменена пломба или вообще пломбы нет, то, вероятно, суд заставит заплатить. В других случаях – по всей вероятности, доначисления признают незаконными.

А вот Дергачевский районный суд Харьковской области обязал клиента "Харьковгаза" доплатить за газ 86 тыс. грн. Сотрудники газовой компании ходили с проверками и обнаружили в одном из счетчиков нарушения, а именно щель, позволяющую получить доступ к отсчетному механизму.

"Существует доступ к отсчетному механизму... По результатам внеочередной поверки счетчик газа потребителя признан "непригодным к применению", – говорится в результатах экспертизы. Суд принял решение обязать клиента выплатить в пользу Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Харьковгаз" задолженность за доначисленный объем природного газа в размере 86 248 грн. Также клиент должен заплатить судебный сбор.