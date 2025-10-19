В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине снизился рост цен – в сентябре годовой уровень инфляции составил 11,9% против августовских 13,2%. Тем не менее, коммунальные услуги все равно подорожали. За год – с сентября 2024-го по сентярбрь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,3%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 12,5%.

Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросла стоимость:

Уборки мусора – на 6,4%.

Содержания и ремонта жилья – на 3,4%.

Водоснабжения – на 0,7%.

Канализации – на 0,6%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Как изменились тарифы за 2025 год

В то же время, подчеркивается, с начала 2025 года больше всего подорожала электроэнергия – сразу на 27,5%. Также увеличились расценки на:

Услуги по управлению многоквартирными домами – на 14,2%.

Уборку мусора – на 9,3%.

Содержание и ремонт жилья – на 3,6%.

Водоснабжение – на 0,7%.

Канализацию – на 0,6%.

Вместе с тем украинцам – потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 225, так и за 2 200 грн. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты – ведь возможность утечки газа есть всегда.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Как сообщал OBOZ.UA, юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Дело в том, что они помочь решить возможные споры с поставщиками.

