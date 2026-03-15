Озвучен тариф на свет в Украине с 1 апреля 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

Украинцы с 1 апреля будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч – т.е., повышения расценок не произойдет. Более того, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительство пока вообще не рассматривает возможность повышения цен на электроэнергию для населения.

Видео дня

Текущий же тариф зафиксирован соответствующим решением Кабмина. Согласно ему, по меньшей мере до 30 апреля 2026 года в Украине действует механизм возложения специальных обязанностей ("ПСО").

При этом механизме государство обязывает участников рынка продавать электроэнергию на специальных условиях для обеспечения доступных цен для населения. А кроме того:

энергетической безопасности;

общей стабильности.

Готовит ли Кабмин повышение тарифа на свет

В то же время, премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщила, что правительство пока не рассматривает возможность повышения тарифа на электроэнергию для населения. По ее словам, в условиях постоянных отключений это было бы странным решением.

"Странное будет решение поднять тариф на электроэнергию при условии ее отключения. Если люди недополучают как минимум треть электричества, то как мы еще будем поднимать на нее тариф? Это было бы очень неудачное решение", – отметила премьер.

Впрочем, в Национальном банке прогнозируют, что после окончания отопительного сезона (31 марта) в Украине могут пересмотреть коммунальные тарифы. При чем, именно в сторону повышения.

Дело в том, отмечают в регуляторе, что в результате массированных российских обстрелов украинской энергоинфраструктуры потребности в финансировании восстановления значительно выросли. Кроме того, считают там, оставление тарифов на нынешнем уровне будет усиливать риски нестабильности энергорынка.

"Допускается, что до конца текущего отопительного сезона действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться... В то же время учитывая рост потребностей в финансировании восстановления энергосистемы... возросла вероятность приведения части из этих тарифов к экономически обоснованным уровням", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: даже если решение по повышению "коммуналки", все же, будет принято, резкого и одномоментного повышения тарифов не произойдет. Как считают в НБУ, это будет происходить постепенно и поэтапно.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам советуют хранить квитанции об оплате счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. По словам юристов, они могут помочь решить возможные споры с поставщиками. Ведь хотя исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации, поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!