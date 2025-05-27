Украинцам летом могут вернуть отключения света: что известно и к чему готовиться

В Украине летом возможны незначительные отключения электроэнергии продолжительностью 2-3 часа в сутки, но в целом энергосистема будет оставаться стабильной. Ситуация с газом также остается контролируемой благодаря помощи Норвегии, и масштабных перебоев не прогнозируется.

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Об этом рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в комментарии СМИ. Согласно прогнозам аналитиков, лето не должно принести критических изменений в сфере энергообеспечения, если не произойдет новой волны массированных ударов по объектам критической инфраструктуры.

По мнению эксперта, вопрос обеспечения газом на летний период сейчас находится под особым вниманием государства. Станислав Игнатьев акцентировал, что Украина имеет серьезные перспективы надежного газоснабжения благодаря активной помощи со стороны Норвегии, которая выступает стратегическим партнером в этом вопросе. "С газом в Украине все будет хорошо", – заверил он, подчеркивая, что накопление голубого топлива в хранилищах и техническая готовность газотранспортной системы на должном уровне.

Что касается электроэнергетического сектора, ситуация несколько сложнее. Игнатьев неоднократно отмечал риски для украинской энергосистемы в условиях войны. Впрочем, сейчас он считает, что масштабного коллапса, которого ранее опасались эксперты, удалось избежать.

"Сейчас таких перспектив нет, конечно, если нас не будут обстреливать так, как это было три последние ночи", – отметил эксперт, указывая на значимую роль безопасности энергетической инфраструктуры. По его мнению, при условии отсутствия новых разрушений, украинцы могут рассчитывать на стабильное электроснабжение.

Однако Игнатьев не исключает локальных временных перебоев. "Есть небольшая вероятность незначительных отключений летом по 2-3 часа ежесуточно. Однако, если это и произойдет, значительно повлиять на нашу нацию это не сможет", – уточнил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на еще одну тенденцию – увеличение спроса на нефтепродукты. По его словам, в Украине прогнозируется рост потребления, что активизирует работу отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Это свидетельствует о частичном восстановлении экономической активности в отдельных секторах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения до 31 октября 2025 года. Таким образом, в июне, июле и т.д. украинцы будут платить за свет по текущему тарифу - 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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