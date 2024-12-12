Отключения света отменили в нескольких областях Украины: где будет электроэнергия и какой график действует для всех остальных
В Украине 12 декабря электроэнергию в большинстве областей отключают с 07:00 до 22:00. Однако уже с утра графики почасового отключения электричества отменили на Волыни, Львовщине и Прикарпатье области.
О том, что происходит в энергосистеме и какие отключения действуют, пишет OBOZ.UA. Так, об отмене отключений в западных областях сообщили в местных облэнерго. "В четверг, 12 декабря, в Волынской области графики почасового отключения электроэнергии не применяются к получению распоряжения НЭК "Укрэнерго", – заявили в частности в "Волыньоблэнерго".
"Прикарпатьеоблэнерго" сообщило, что изменения в графиках в Ивано-Франковской области произошли в 06:32. А во "Львовоблэнерго" просто опубликовали график, в котором не запланировано никаких отключений.
В то же время, некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщают об отмене графиков в Закарпатской области. Однако данные облэнерго не подтверждают эту информацию – на сайте "Закарпатьеоблэненерго" от 09:15 опубликован график на 12 декабря, в котором указаны часы отключений:
Как объясняли в энергокомпании ДТЭК, отмена графиков в некоторых областях страны связана с неодинаковым состоянием электросетей по Украине. "Целостность электросетей так же важна, как и производство электроэнергии. Россияне понимают это и хотят остановить не только генерацию, но и передачу электроэнергии. Именно поэтому ситуация с отключениями в стране различается: туда, где сети уцелели, а электростанции ближе, свет возвращается быстрее; где передача электричества до сих пор усложнена, действуют графики отключений", – рассказали в компании.
Как сообщили в "Укрэнерго", режим ограничений может меняться в течение суток и в других регионах. Но пока на 12 декабря запланированы такие время применения и объем отключений:
- 7:00 – 8:00 – одна очередь отключений;
- 8:00 – 19:00 – две очереди отключений;
- 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса время применения ограничений будет таким же – с 7 утра до 22 часов вечера. При этом отключения не затронут критическую инфраструктуру и предприятия, которые импортируют более 60% электроэнергии для собственных нужд.
Очереди и график: где искать свое расписание отключений света
Во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго. Но при этом существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
Как именно выполнять распоряжение "Укрэнерго", решают в облэнерго. Пока что в разных регионах системы отличаются. Узнавать конкретные графики по интересующему адресу нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Впрочем, с нового года система отключений света может измениться и стать одинаковой в разных сферах. В частности, Украину планируют разделить на несколько зон, в которых графики будут совпадать. Обо всех главных изменениях узнавайте из материала OBOZ.UA.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергоэксперта Александра Харченко, украинских бытовых потребителей (дома, квартиры и пр.) будут вынуждены перевести на рыночные тарифы на электроэнергию – иначе страна останется без энергоснабжения. Эксперт считает, что новых расценок следует в течение ближайших 1-1,5 года.
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