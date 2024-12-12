Отключения света отменили в нескольких областях Украины: где будет электроэнергия и какой график действует для всех остальных

В Украине 12 декабря электроэнергию в большинстве областей отключают с 07:00 до 22:00. Однако уже с утра графики почасового отключения электричества отменили на Волыни, Львовщине и Прикарпатье области.

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О том, что происходит в энергосистеме и какие отключения действуют, пишет OBOZ.UA. Так, об отмене отключений в западных областях сообщили в местных облэнерго. "В четверг, 12 декабря, в Волынской области графики почасового отключения электроэнергии не применяются к получению распоряжения НЭК "Укрэнерго", – заявили в частности в "Волыньоблэнерго".

"Прикарпатьеоблэнерго" сообщило, что изменения в графиках в Ивано-Франковской области произошли в 06:32. А во "Львовоблэнерго" просто опубликовали график, в котором не запланировано никаких отключений.

В то же время, некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщают об отмене графиков в Закарпатской области. Однако данные облэнерго не подтверждают эту информацию – на сайте "Закарпатьеоблэненерго" от 09:15 опубликован график на 12 декабря, в котором указаны часы отключений:

Как объясняли в энергокомпании ДТЭК, отмена графиков в некоторых областях страны связана с неодинаковым состоянием электросетей по Украине. "Целостность электросетей так же важна, как и производство электроэнергии. Россияне понимают это и хотят остановить не только генерацию, но и передачу электроэнергии. Именно поэтому ситуация с отключениями в стране различается: туда, где сети уцелели, а электростанции ближе, свет возвращается быстрее; где передача электричества до сих пор усложнена, действуют графики отключений", – рассказали в компании.

Как сообщили в "Укрэнерго", режим ограничений может меняться в течение суток и в других регионах. Но пока на 12 декабря запланированы такие время применения и объем отключений:

7:00 – 8:00 – одна очередь отключений;

8:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса время применения ограничений будет таким же – с 7 утра до 22 часов вечера. При этом отключения не затронут критическую инфраструктуру и предприятия, которые импортируют более 60% электроэнергии для собственных нужд.

Очереди и график: где искать свое расписание отключений света

Во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго. Но при этом существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

Как именно выполнять распоряжение "Укрэнерго", решают в облэнерго. Пока что в разных регионах системы отличаются. Узнавать конкретные графики по интересующему адресу нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Впрочем, с нового года система отключений света может измениться и стать одинаковой в разных сферах. В частности, Украину планируют разделить на несколько зон, в которых графики будут совпадать. Обо всех главных изменениях узнавайте из материала OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергоэксперта Александра Харченко, украинских бытовых потребителей (дома, квартиры и пр.) будут вынуждены перевести на рыночные тарифы на электроэнергию – иначе страна останется без энергоснабжения. Эксперт считает, что новых расценок следует в течение ближайших 1-1,5 года.

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