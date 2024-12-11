"Либо не будет электричества, либо будут рыночные цены": украинцам рассказали, к чему готовиться в ближайшие 1,5 года

Украинских бытовых потребителей (дома, квартиры и пр.) будут вынуждены перевести на рыночные тарифы на электроэнергию – иначе страна останется без энергоснабжения. Ожидать же новых расценок следует в течение ближайших 1-1,5 года.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил: если же такой переход состоится, то, скорее всего, не будет одномоментным.

"Я абсолютно уверен, что это произойдет. Потому что у нас есть очень простой выбор: или не будет электричества, или будут рыночные цены. Думаю, что они (рыночные тарифы. – Ред.) где-то в течение года-полтора будут появляться. Возможно, с каким-нибудь переходным периодом. Но я не вижу тому альтернатив", – признал эксперт.

При этом он заверил: для части клиентов переход на рыночные тарифы будет означать снижение цены. Однако в целом, "все должны покупать электричество на рынке".

В то же время, отметил Харченко, переход на рыночные тарифы должен будет сопровождаться адресной поддержкой тех, для кого новые расценки окажутся непосильными. Тем более, что это окажется дешевле, чем компенсировать текущий низкий тариф.

"Дешевле будет дать полную поддержку, скажем, ветеранам, пенсионерам, – даже на 90% компенсировать рыночные цены. Но при этом для государственного бюджета это будет в 2,5-3 раза меньше нагрузки, чем низкие тарифы, которые мы сейчас имеем. Ведь поступления увеличатся", – объяснил он.

Кроме того, отметил Харченко, практика многих государств свидетельствует, что при переходе на рыночные цены начинается, в том числе, сокращение потребления. Что для Украины, по его словам, является "очень актуальной историей".

В Украине заговорили о новом тарифе на свет 6,5 грн за кВт*ч

Ранее же нардеп от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак сообщил, что в обозримом будущем бытовой тариф на электричество может вырасти до 6,5 грн/кВт*ч. Причина – евроинтеграционные обязательств Украины, в частности, по введению рыночных тарифов на свет для населения.

"Поскольку мы двигаемся в Европейский Союз, у нас есть обязательства от разных наших кредиторов для того, чтобы мы нормализовали наш тариф... Это будет долговременная процедура постепенного повышения, но она может происходить в практической плоскости только если нас будут постоянно финансово поддерживать или если будет задействована процедура российских репараций", – отметил депутат.

В свою очередь, СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко попросил украинцев и экспертов с осторожностью относиться к тарифным прогнозам, так как они могут приводить к паническим настроениями среди людей. В таким состоянии клиенты энергокомпаний начинают перегружать телефонные линии поддержки, а это мешает специалистам решать настоящие проблемы потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до окончания отопительного периода-2024/2025 тарифы на ряд коммунальных услуг в Украине меняться не будут. Речь среди прочего об электроэнергии, которая продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч . А кроме того, газе и отоплении.

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