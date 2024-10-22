Отключение света в Украине: где возникли проблемы с подачей электроэнергии

Россия атаковала энергетические объекты в ряде регионов – это привело к частичному обесточиванию в них. В частности, в Сумской области в результате атаки дронов обесточивались подстанции и потребители. В настоящее время питание возобновлено.

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Об этом сообщили в Минэнергетики. Там отметили:

В Днепропетровской области вследствие артиллерийских обстрелов выключались воздушные линии. При осмотре были обнаружены повреждения воздушных линий. Также из-за обстрелов обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность.

области вследствие артиллерийских обстрелов выключались воздушные линии. При осмотре были обнаружены повреждения воздушных линий. Также из-за обстрелов обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Из-за обстрелов и боевых действий были обесточены также потребители в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

В то же время, отмечается, за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 53 444 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. Тем не менее, к утру остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 550 населенных пунктов.

В свою очередь, в "Укрэнерго" отметили: в настоящее время украинская энергосистема восстанавливается после девяти массированных атак россиян. В частности, на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

В связи с этим, отмечается, в часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.

В целом же, рассказали энергетики, утром 22 октября потребление электроэнергии было на 1,3% ниже, чем в предыдущий день. Однако вечером 21 октября был зафиксирован суточный максимум потребления – он был на 3,4% выше, чем в предыдущий рабочий день, в пятницу, 18 октября.

Света может не быть по 16 часов в сутки

Ранее же директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что в случае отключения внешней поставки жители крупных городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки. Речь, в частности, о:

Киеве;

Харькове;

Одессе.

Он объяснил: эти города являются наиболее уязвимыми городами в зимний период. "Харьков вообще под прямым огнем. Любая подстанция и любая генерирующая мощность может быть в любой момент разбита. Там самые высокие военные риски", – рассказал Харченко.

Одесса, по его словам, также ощущает значительный дефицит энергоресурсов – почти полное отсутствие собственного поколения в городе делает его зависимым от внешнего снабжения. А в Киеве – крупнейшем городе страны, зимой дефицит мощностей может достигать 700-900 мегаватт.

"Эти мощности нужно завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенны, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально", – подчеркнул Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина сможет получать в аварийном порядке электроэнергию из Словакии в случае блэкаутов. При этом страны намерены расширить экспортно-импортные возможности – путем модернизации электрического интерконнектора "Мукачево – Вельке Капушаны".

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