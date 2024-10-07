На случай массовых отключений света: где Украина будет брать электроэнергию при возможных блэкаутах

Украина сможет получать в аварийном порядке электроэнергию из Словакии в случае блэкаутов. При этом страны намерены расширить экспортно-импортные возможности – путем модернизации электрического интерконнектора "Мукачево – Вельке Капушаны".

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О готовности предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Отметив: Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.

"Хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. При блэкауте будем предоставлять аварийные поставки энергии. ... Понимаем, что основа вашей энергосистемы была уничтожена, но хотим иметь уверенность, что это будет преодолено. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС – необходимо, чтобы он распространялся и на вас", – сказал Фицо.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил: Словакия является "второй страной по объемам как аварийной, так и коммерческой передачи электроэнергии в Украину". Что позволяет Украине "отвечать на энергетические вызовы военного времени".

В то же время, сообщил он, страны намерены расширить экспортно-импортные возможности. Для этого они модернизируют электрический интерконнектор "Мукачево – Вельке Капушаны".

"Финансирование этих работ предусмотрено в рамках программы Ukraine Facility. Проект должен быть завершен до конца 2028 год", – сказал Шмыгаль.

Света может не быть по 16 часов в сутки

Ранее же директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что в случае отключения внешней поставки жители крупных городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки. Речь, в частности, о:

Киеве;

Харькове;

Одессе.

Он объяснил: эти города являются наиболее уязвимыми городами в зимний период. "Харьков вообще под прямым огнем. Любая подстанция и любая генерирующая мощность может быть в любой момент разбита. Там самые высокие военные риски", – рассказал Харченко.

Одесса, по его словам, также ощущает значительный дефицит энергоресурсов – почти полное отсутствие собственного поколения в городе делает его зависимым от внешнего снабжения. А в Киеве – крупнейшем городе страны, зимой дефицит мощностей может достигать 700-900 мегаватт.

"Эти мощности нужно завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенны, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально", – подчеркнул Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за отключений вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена.

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