Без света по 16 часов в сутки: эксперт рассказал, в каких городах зимой будет самая тяжелая ситуация

Зимой 2024 года Киев, Харьков и Одесса могут столкнуться с серьезными проблемами в энергоснабжении из-за дефицита генерации и военных угроз. В случае отключения внешней поставки жители этих городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки.

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Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью. Украина имеет объединенную энергосистему, однако не все ее части одинаково устойчивы к внешним угрозам.

Эксперт подчеркивает, что Киев, Харьков и Одесса являются наиболее уязвимыми городами в зимний период. "Это большие города, Харьков вообще под прямым огнем. Любая подстанция и любая генерирующая мощность может быть в любой момент разбита. Там самые высокие военные риски ", - рассказывает Харченко. .

Находящийся неподалеку от линии фронта Харьков постоянно подвергается обстрелам. В результате возникает большая опасность для местной инфраструктуры, включая электрические подстанции и объекты генерации. Город находится в зоне повышенного риска, и любое новое повреждение инфраструктуры может повлечь за собой серьезные перебои с энергоснабжением.

Одесса также ощущает значительный дефицит энергоресурсов. Почти отсутствие собственного поколения в городе делает его зависимым от внешнего снабжения. "В Одессе генерации собственной почти нет, там сейчас устанавливаются генерирующие мощности, которые, дай бог, прикроют водоснабжение. Это будет очень хорошо, если они успеют запустить то, что должно закрыть водоснабжение и хотя бы половину теплоснабжения на город ", – говорит Харченко.

Киев, будучи столицей и крупнейшим городом страны, также испытывает серьезные проблемы с энергоснабжением. Зимой дефицит мощностей в столице может достигать 700-900 мегаватт. По словам эксперта, ранее Киев снабжался электроэнергией через Чернобыльскую АЭС, но теперь столица в значительной степени зависит от импорта энергии из других регионов страны.

"В Киеве не хватает зимой 700–900 мегаватт мощности, которые нужно завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенны, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально", – подчеркивает Александр Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине энергосистема обладает высоким запасом прочности. При этом ее структура фактически делает невозможным ситуацию, когда после атаки невозможно восстановить энергосистему.

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