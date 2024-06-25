Опубликованы графики отключения света в Киеве и области: ситуация ухудшилась

В Киеве и Киевской области 25 июня графики отключения электроэнергии будут действовать в течение суток. При этом в Киевской области будут применяться более жесткие графики отключения.

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Как сообщает "Укрэнерго", объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00. Причина – последствия массированных атак россиян по отношению к энергообъектам. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Сергей Коваленко, СЕО Yasnо (входит в группу ДТЭК), на своей странице в Facebook добавил: в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за атак РФ " Настолько критично, что даже импорт, который на максимуме, не решает эту проблему", - отметил он.

Энергетика зависит от солнечного и ветрового поколения, поэтому происходят существенные колебания в течение даже одного дня. В настоящее время идут ремонтные (профилактические) работы на атомных станциях. Потому некоторые блоки не работают. Щ

"В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме выше описанных проблем с генерацией, прибавляется рост потребления", – пояснил он.

В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Как результат, максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

В Киевской области все зависит от населенного пункта. У некоторых отключения такие же, как в Киеве. При этом графики значительно усилили. В некоторых населённых пунктах продолжительность отключений продлили вдвое.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты различаются.

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 15 88 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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