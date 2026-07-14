Оккупированный Севастополь останется без света: объявлены веерные отключения

Назначенные Россией власти временно оккупированного Севастополя не способны защитить энергетическую инфраструктуру города. В результате ночной атаки, организованной Вооруженными силами Украины, в городе объявлены веерные отключения электроэнергии.

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Об этом гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своём Telegram-канале. Он предупредил, что "Севастопольэнерго" ввело строгие графики: 2 часа со светом – 6 часов без него.

"Наша цель — к вечеру сократить этот разрыв и сделать переключения более редкими", — сказал Развожаев.

До этого в местных Telegram-каналах сообщили о мощном обстреле Балаклавской ТЭС в Севастополе. В результате на той стороне, где произошло попадание, на зданиях остались большие вмятины, а с другой — все конструкции выгнулись наружу, образовались дыры, а окна вылетели.

Север Крыма уже неделю живет в полной темноте и без воды

Как сообщает"Крым.Реалии", ситуация на севере оккупированного полуострова еще сложнее. Проблемы с электричеством здесь продолжаются с конца июня, когда украинская армия начала системные удары по энергообъектам в рамках операции по изоляции Крыма от логистики РФ. Наихудшее положение зафиксировано в Армянске, Красноперекопске и прилегающих районах:

местные жители массово жалуются в соцсетях , что света в их домах нет уже более недели подряд;

, что света в их домах нет уже более недели подряд; из-за остановки насосов во многих населенных пунктах пропало и водоснабжение. В некоторых городах воду подают лишь на 4 часа в сутки;

люди вынуждены выбрасывать испорченные продукты, предприятия закрываются, а привычное жизнеобеспечение полностью парализовано.

Реакция оккупационных властей: игнорирование и запугивание

Вместо решения коммунальных проблем оккупанты задействовали силовой аппарат для подавления недовольства граждан. Ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов никоим образом не помог в решении гуманитарного кризиса на севере полуострова.

Вместо этого он обвинил возмущённых жителей, которые пишут жалобы на его странице, в якобы "работе украинских ЦИПСО и ботов". Аксенов официально признал, что составить точные и понятные графики подачи света для Крыма пока невозможно, а причины и последствия происходящего пообещал объяснить только после "преодоления кризиса", сроки которого оккупанты прогнозировать не берутся.

Как уже сообщал OBOZ.UA, помимо перебоев с электроснабжением, в Крыму также разразился затяжной топливный кризис. С июня на аннексированном полуострове полностью перестали продавать бензин на заправках. Топливо оставили только для госслужб и критических нужд.

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