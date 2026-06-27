Кремль обещал россиянам, что украинские удары не приведут к дефициту топлива: как уже через месяц РФ охватил исторический бензиновый кризис

Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков ещё месяц назад заявлял, что удары украинских дронов не приведут к дефициту топлива. Всего за месяц Россию, которую называют "страной-бензоколонкой", охватил масштабный топливный кризис.

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Российское издание Medua составило хронологию развития событий. Так, за считанные недели кризис охватил почти всю территорию страны-агрессора.

21 мая 2026 года

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не ожидает дефицита топлива из-за атак украинских дронов на объекты нефтегазовой промышленности.

31 мая 2026 года

По всему аннексированному Крыму ввели талоны на бензин. Уже на следующий день в крупнейших сетях АЗС они закончились.

1 июня 2026 года

Россия впервые запретила экспорт авиационного керосина. Судя по всему, это не помогло: в конце июня российская авиакомпания "Азимут" пожаловалась на критическую ситуацию с авиатопливом, при которой выполнение полётов теряет "всю экономическую целесообразность".

3 июня 2026 года

Появились сообщения об ограничениях на продажу бензина в Москве и Подмосковье. К тому моменту дефицит топлива различной степени остроты ощущался как минимум также в Санкт-Петербурге, в приграничных Белгородской и Курской областях.

6–10 июня 2026 года

В аннексированном Севастополе ввели QR-коды для получения талонов на бензин. 10 июня администрация не смогла выпустить новую партию QR-кодов на покупку топлива, поскольку в город не прибыли бензовозы.

15 июня 2026 года

НПЗ получили разрешение выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо стандарта "Евро-5", но с показателями "Евро-3".

16 июня 2026 года

"Татнефть" и "Роснефть" ограничили продажу бензина на своих заправках по всей России.

16 и 18 июня 2026 года

За два дня ВСУ дважды атаковали Московский НПЗ в Капотне — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который был ключевым поставщиком топлива для Москвы и Московской области.

21 июня 2026 года

В аннексированном Крыму полностью прекратили продажу бензина на заправках. Топливо оставили только для госслужб и критических нужд.

22 июня 2026 года

Платформы объявлений "Авито", Ozon и Wildberries запретили объявления о продаже топлива.

23 июня 2026 года

Ограничения на продажу бензина ввели в регионах Сибири, в частности в Ханты-Мансийском автономном округе, который занимает первое место по добыче нефти в России. Производство бензина в РФ упало на 25 % по сравнению со средним июньским показателем.

24 июня 2026 года

Источники Reuters сообщили, что Россия попросила Казахстан продать ей 50 тысяч тонн бензина.

25 июня 2026 года

Издание The Insider подсчитало, чтоофициально об ограничениях на продажу топлива объявили власти более 40 регионов России, а с учётом неофициальных запретов и локальных мер (лимиты на бензин или закрытие отдельных АЗС) топливный кризис затронул более 80 регионов, то есть почти всю страну.

26 июня 2026 года

Как минимум в восьми регионах России топливный кризис отразился на работе общественного транспорта, подсчитало издание "7×7".

Как сообщал OBOZ.UA, пока кремлевский режим пытается скрыть нехватку топлива, которую сам же и отрицает, российские граждане возмущаются и обвиняют чиновников, олигархов и спекулянтов. Россияне отказываются связывать кризис с украинскими ударами. Признать такую связь означало бы согласиться с тем, что война уже дошла до российского тыла и влияет на повседневную жизнь.

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