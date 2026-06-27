Кремль обещал россиянам, что украинские удары не приведут к дефициту топлива: как уже через месяц РФ охватил исторический бензиновый кризис
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Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков ещё месяц назад заявлял, что удары украинских дронов не приведут к дефициту топлива. Всего за месяц Россию, которую называют "страной-бензоколонкой", охватил масштабный топливный кризис.
Российское издание Medua составило хронологию развития событий. Так, за считанные недели кризис охватил почти всю территорию страны-агрессора.
- 21 мая 2026 года
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не ожидает дефицита топлива из-за атак украинских дронов на объекты нефтегазовой промышленности.
- 31 мая 2026 года
По всему аннексированному Крыму ввели талоны на бензин. Уже на следующий день в крупнейших сетях АЗС они закончились.
- 1 июня 2026 года
Россия впервые запретила экспорт авиационного керосина. Судя по всему, это не помогло: в конце июня российская авиакомпания "Азимут" пожаловалась на критическую ситуацию с авиатопливом, при которой выполнение полётов теряет "всю экономическую целесообразность".
- 3 июня 2026 года
Появились сообщения об ограничениях на продажу бензина в Москве и Подмосковье. К тому моменту дефицит топлива различной степени остроты ощущался как минимум также в Санкт-Петербурге, в приграничных Белгородской и Курской областях.
- 6–10 июня 2026 года
В аннексированном Севастополе ввели QR-коды для получения талонов на бензин. 10 июня администрация не смогла выпустить новую партию QR-кодов на покупку топлива, поскольку в город не прибыли бензовозы.
- 15 июня 2026 года
НПЗ получили разрешение выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо стандарта "Евро-5", но с показателями "Евро-3".
- 16 июня 2026 года
"Татнефть" и "Роснефть" ограничили продажу бензина на своих заправках по всей России.
- 16 и 18 июня 2026 года
За два дня ВСУ дважды атаковали Московский НПЗ в Капотне — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который был ключевым поставщиком топлива для Москвы и Московской области.
- 21 июня 2026 года
В аннексированном Крыму полностью прекратили продажу бензина на заправках. Топливо оставили только для госслужб и критических нужд.
- 22 июня 2026 года
Платформы объявлений "Авито", Ozon и Wildberries запретили объявления о продаже топлива.
- 23 июня 2026 года
Ограничения на продажу бензина ввели в регионах Сибири, в частности в Ханты-Мансийском автономном округе, который занимает первое место по добыче нефти в России. Производство бензина в РФ упало на 25 % по сравнению со средним июньским показателем.
- 24 июня 2026 года
Источники Reuters сообщили, что Россия попросила Казахстан продать ей 50 тысяч тонн бензина.
- 25 июня 2026 года
Издание The Insider подсчитало, чтоофициально об ограничениях на продажу топлива объявили власти более 40 регионов России, а с учётом неофициальных запретов и локальных мер (лимиты на бензин или закрытие отдельных АЗС) топливный кризис затронул более 80 регионов, то есть почти всю страну.
- 26 июня 2026 года
Как минимум в восьми регионах России топливный кризис отразился на работе общественного транспорта, подсчитало издание "7×7".
Как сообщал OBOZ.UA, пока кремлевский режим пытается скрыть нехватку топлива, которую сам же и отрицает, российские граждане возмущаются и обвиняют чиновников, олигархов и спекулянтов. Россияне отказываются связывать кризис с украинскими ударами. Признать такую связь означало бы согласиться с тем, что война уже дошла до российского тыла и влияет на повседневную жизнь.
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