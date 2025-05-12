Некоторым украинцам хотят разрешить не платить за коммуналку: для кого и за какие услуги могут отменить плату
Украинцам могут на законодательном уровне разрешить не платить за некоторые коммунальные услуги, если их жилье было повреждено или разрушено в результате военных действий. В частности речь идет об управлении многоквартирным домом, если он стал непригодным для проживания.
Такая норма прописана в законопроекте №13155, который внесла в Раду группа народных депутатов из фракций "Слуга народа" и "Батькивщина" во главе со "слугой" Евгением Пивоваровым. 10 мая комитет энергетики и ЖКХ рекомендовал Верховной Раде принять этот проект закона за основу. Законопроект предусматривает:
- возможность не начислять плату за управление многоквартирным домом, если дом поврежден или разрушен (плату могут уменьшить или отменить по решению совладельцев);
- прекращение начисления платы за жилищную услугу, если жилье непригодно для пользования или уничтожено;
- ведение учета таких убытков для дальнейшего перерасчета или компенсаций поставщикам услуг.
Освобождение от уплаты за коммунальную услугу хотят предоставлять только на время восстановления поврежденного или разрушенного дома, а также во время военного положения и в течение года после его завершения. К тому же, закон будет распространяться на владельцев отдельных квартир, нежилых помещений или мест общего пользования.
Но воспользоваться этим правом можно после официального обследования жилья и получив соответствующий акт. Следует учитывать, что управление домом включает в себя следующие услуги:
- содержание многоквартирного дома и его придомовой территории;
- текущий ремонт;
- закупку электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества.
Следует учитывать, что с 1 января 2024 года Кабмин разрешил не платить за воду, если нет счетчика и минимум месяц в квартире никто не жил. Зато вернули пеню за долги по коммуналке, а также разрешили отключать коммунальные услуги должникам везде, кроме территорий активных боевых действий и тех, которые находятся в оккупации. Таким образом:
- за каждый день просрочки платежей нужно платить пеню в размере 0,01% (совокупный размер пени не может составлять более 100%). Также вернули начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги населением;
- должникам могут в любой момент отключить коммунальную услугу (если это технически возможно);
- потребителя коммунальной услуги обязали в течение месяца информировать о своем переезде.
Как уже сообщал OBOZ.UA, граждане Украины, которые имеют статус "ребенка войны" и чей доход не превышает 4 240 грн на одного человека, могут получить 25% скидку на оплату коммунальных услуг. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с пакетом документов, подтверждающих право на льготу.
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