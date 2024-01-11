Украинцам будут отключать коммуналку за долги: Кабмин вернул пеню, штрафы и переписал правила 

В Украине с 1 января 2024-го изменили правила предоставления коммунальных услуг. Так, Кабмин разрешил не платить за воду, если нет счетчика и как минимум месяц в квартире никто не жил. Вместе с тем вернули пеню за долги по коммуналке, а также разрешили отключать коммунальные услуги должникам.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина №1405. Так, ранее на время действия военного состояния пеня и отключение коммуналки за долги были запрещены. Теперь их разрешили везде, кроме территории активных боевых действий и тех территорий, которые находятся в оккупации. В результате:

за каждый день просрочки платежей нужно платить пеню в размере 0,01% (совокупный размер пени не может составлять больше 100%). Также вернули начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги населением;

должникам могут в любой момент отключить коммунальную услугу (если это технически возможно).

(если это технически возможно). потребителя коммунальной услуги обязали в течение месяца информировать о своем переезде.

Как и раньше, против должника могут в любой момент подать в суд. Исполнительная служба имеет право наложить арест на имущество, взыскать в счет долга личную технику, вещи. Кроме того, по закону банки обязаны после обращения судебного исполнителя блокировать счета украинцев. Блокирование происходит до тех пор, пока не будет заплачен долг.

Если должник не может заплатить весь долг сразу, то он может выплачивать долг частями. Однако лучший вариант для должника: подписать соглашение о реструктуризации долга и его выплате частями еще до обращения в суд.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится тем, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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