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Некоторые из украинцев имеют право на 25% скидку на коммуналку: кто именно и что для этого нужно

Дарина Герцева
Коммуналка
2 минуты
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Кто из украинцев имеет право на 25% скидку на коммунальные услуги

Граждане Украины, которые имеют статус "ребенка войны" и чей доход не превышает 4 240 грн на одного человека, могут получить 25% скидку на оплату коммунальных услуг. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с пакетом документов, подтверждающих право на льготу.

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Об этом говорится в законе № 2195-IV "О социальной защите детей войны". Государство продолжает поддерживать социально уязвимые категории граждан, одной из таких групп являются "дети войны" - люди, которым на момент окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) было менее 18 лет.

Закон определяет "ребенка войны" как гражданина Украины, который родился до 2 сентября 1945 года включительно, и на тот момент имел возраст до 18 лет. Это означает, что в 2025 году статус "ребенка войны" имеют украинцы в возрасте от 78 лет и старше. Льгота охватывает все коммунальные услуги, кроме платы за управление многоквартирным домом. Важно, что скидка предоставляется только одному лицу - "ребенку войны", и не учитывает других членов семьи, даже если они проживают вместе и имеют общие расходы.

Кроме статуса "ребенка войны", нужно соответствовать еще одному условию - среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать установленный лимит для предоставления налоговой социальной льготы. В 2025 году этот порог составляет 4 240 грн на одного человека за последние 6 месяцев. Среди доходов, которые учитываются:

  • пенсия;
  • зарплата;
  • стипендия;
  • доход от предпринимательской деятельности;
  • пособие по безработице;
  • социальные выплаты;
  • другие официальные источники доходов.

Как оформить льготу

Чтобы воспользоваться правом на скидку, нужно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства и предоставить определенный перечень документов. А именно:

  • заявление о внесении сведений в Единый реестр лиц, имеющих право на льготы;
  • заявление о предоставлении льгот на оплату ЖКУ;
  • копию паспорта и идентификационного кода;
  • копию трудовой книжки;
  • справку о доходах за последние 6 месяцев;
  • декларацию о доходах семьи льготника;
  • при необходимости - справку из налоговой (если дохода не было).

После проверки данных и подтверждения права на льготу, скидка предоставляется сроком на один год. Однако, с возможностью дальнейшего обновления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 мая 2025 года большинство украинцев получат субсидии на неотапливаемый сезон автоматически, без дополнительных заявлений. Однако в случае изменений в составе домохозяйства или при аренде жилья необходимо в течение 30 дней обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ) для переназначения помощи.

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