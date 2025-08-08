"Нафтогаз" снижает цену на газ для некоторых украинцев: кто будет платить меньше

Украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких – 98% всех потребителей в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета. Однако получить ее можно только при выполнении определенных условий. В частности, вовремя оплатив за потребленное топливо.

Видео дня

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили:

Заплатить нужно до 15 числа месяца.

Скидка будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме. Т.е., она не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата.

При этом подчеркивается: скидку получат те потребители, которые оплатят счет в определенных сервисах "Нафтогаза". В частности:

Личном кабинете.

Чатботе.

Сколько получится сэкономить

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Впрочем, следует помнить:размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа. Т.е., чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка.

Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Будут ли повышать тариф на газ

В то же время, в Нацбанке прогнозируют, что до конца 2025 года в Украине не будут расти коммунальные тарифы. Т.е. стоимость электроэнергии, газа, отопления и т.д. останется на прежнем уровне. Однако в 2026-м не исключается их повышение – до экономически обоснованных уровней.

В регуляторе отметили: более продолжительная отсрочка решений о повышении тарифов будет накапливать дисбалансы. А также ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний.

"Это будет усугублять риски нестабильности на энергорынке и ухудшать инвестиционный потенциал отрасли. А ценовое давление только будет откладываться на будущее", – констатировали в Нацбанке.

В то же время стоит помнить: прогноз НБУ не является утверждением или инсайдом. Это в своем роде лишь рекомендация.

Более того, несмотря на указание 2026 года как периода возможного повышения тарифов, в Нацбанке оговариваются: реальные сроки этого являются неопределенными. Как и размер самого потенциального роста расценок.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, при оплате услуг за распределение газа очень важно заполнять свои данные. Ведь если забыть или неправильно внести свои данные в поле "Назначение платежа", уплаченные средства не удастся идентифицировать и зачислить на лицевой счет абонента. Т.е., плату могут не засчитать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!