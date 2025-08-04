Украинцам рассказали о повышении тарифов на свет и газ: к чему готовиться

В Нацбанке прогнозируют что до конца 2025 года в Украине не будут расти коммунальные тарифы. Т.е., стоимость электроэнергии, газа, отопления и т.д. останется на прежнем уровне. Однако в 2026-м не исключается их повышение – до экономически обоснованных уровней.

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Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ. Согласно ему, более продолжительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ хоть и "приведет к более низкому уровню инфляции", но также будет:

Накапливать дисбалансы.

Ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний.

"Это будет усугублять риски нестабильности на энергорынке и ухудшать инвестиционный потенциал отрасли. А ценовое давление только будет откладываться на будущее", – констатировали в Нацбанке.

С другой стороны, признали там, значительное повышение стоимости энергоносителей приведет к росту инфляции. Что, отмечается, "обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения".

В то же время, стоит помнить: прогноз НБУ не является утверждением или инсайдом. Это, в своем роде, лишь рекомендация.

Более того, несмотря на указание 2026 года как периода возможного повышения тарифов, в Нацбанке оговариваются: реальные сроки этого являются неопределенными. Как и размер самого потенциального роста расценок.

Какие тарифы на свет и газ действуют в Украине

В настоящее время в Украине действует тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 31 октября 2025 года (т.е. в августе, сентябре и октябре) – поскольку ранее Кабмин принял решение о продлении фиксированного тарифа до этого срока.

В то же время, по крайней мере, до 30 апреля 2026 года клиенты "Нафтогаза" (а таких – 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до этого срока.

При этом на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду в Украине действует мораторий – до отмены военного положения плюс еще 3 года. А вот электроэнергия в этот список не входит.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Ведь эти документы могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

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