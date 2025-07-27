Оплату за газ не засчитают: украинцам рассказали, что нужно сделать, чтобы избежать проблем

При оплате услуг за распределение газа очень важно заполнять свои данные. Ведь если забыть или неправильно внести свои данные в поле "Назначение платежа", уплаченные средства не удастся идентифицировать и зачислить на лицевой счет абонента. Т.е., плату могут не засчитать.

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Об этом сообщает Харьковский городской филиал "Газсети". Отмечается, что в таком случае придется:

Обращаться в Центры обслуживания клиентов.

Предоставлять подтверждающие документы.

"Проверяйте правильность заполненных данных. А также реквизиты, на которые оплачиваете услуги, и ваш платеж не потеряется", – говорится в сообщении.

Какие данные нужно заполнить

Номер личного счета.

ФИО плательщика.

Полный адрес домовладения.

Оплату услуги по распределению газа.

Тариф на газ с 1 августа

В то же время, в августе украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких – 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" – он будет действовать по крайней мере до 30 апреля 2026 года.

"Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства. ...Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы Нафтогаз, продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Ведь эти документы могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

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