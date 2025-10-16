Масштабные отключения света в Украине: энергетики рассказали, сколько еще будут действовать аварийные графики
В "Укрэнерго" ожидают, что аварийные отключения электроэнергии, которые могут охватывать одновременно почти всю страну, будут продолжаться еще в течение недели. А в отдельных регионах и дольше.
Об этом сообщил лава "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Он отметил: в зависимости от ситуации, в течение этого времени аварийные отключения могут применяться не по всей Украине, а в отдельных областях.
"Учитывая текущую ситуацию, стабилизировать ее удастся за неделю", – сказал Зайченко.
Сегодня по всей Украине планируют графики отключений электроэнергии
В то же время, сообщили в Министерстве энергетики, 16 октября в Украине планируют ограничить мощность электроэнергии для промышленных производств. Ожидается, что ограничения начнут действовать с 16:00.
Решение, отмечается, было принято из-за российских ударов по энергообъектам в нескольких регионах Украины. В результате чего также были обесточены потребители в некоторых областях.
"С 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины вероятно введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей", – говорится в сообщении.
Как узнать об отключениях света
В целом же, отметим, следить за ситуацией с энергоснабжением своего региона украинцы могут самостоятельно. Сделать это можно на официальных ресурсах облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.
