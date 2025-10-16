Масштабные отключения света в Украине: энергетики рассказали, сколько еще будут действовать аварийные графики

В "Укрэнерго" ожидают, что аварийные отключения электроэнергии, которые могут охватывать одновременно почти всю страну, будут продолжаться еще в течение недели. А в отдельных регионах и дольше.

Видео дня

Об этом сообщил лава "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Он отметил: в зависимости от ситуации, в течение этого времени аварийные отключения могут применяться не по всей Украине, а в отдельных областях.

"Учитывая текущую ситуацию, стабилизировать ее удастся за неделю", – сказал Зайченко.

Сегодня по всей Украине планируют графики отключений электроэнергии

В то же время, сообщили в Министерстве энергетики, 16 октября в Украине планируют ограничить мощность электроэнергии для промышленных производств. Ожидается, что ограничения начнут действовать с 16:00.

Решение, отмечается, было принято из-за российских ударов по энергообъектам в нескольких регионах Украины. В результате чего также были обесточены потребители в некоторых областях.

"С 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины вероятно введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей", – говорится в сообщении.

Как узнать об отключениях света

В целом же, отметим, следить за ситуацией с энергоснабжением своего региона украинцы могут самостоятельно. Сделать это можно на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!