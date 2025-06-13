В Одессе водный коллапс: люди в очередях, воду развозят машинами. Фото

Одесса второй день остается без водоснабжения. Причина – масштабная авария на магистральном водопроводе. Повреждение случилось в труднодоступном месте, что затрудняет проведение ремонтно-восстановительных работ. В городе организован подвоз воды жителям. Также местные выстроились в очереди в бюветах. А в водоканале сообщают, что завершить ремонт удастся не раньше вечера 13 июня.

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Как рассказали в филиале "Инфоксводоканала", ситуация усложняется местом, в котором произошла авария – "поле, размытая почва и грязь". И для того, чтобы добраться до проблемного участка и начать восстановительные работы, "пришлось почти сутки" строить:

подъездные пути;

площадку для работы тяжелой техники.

"К сожалению, ситуация очень сложная. ... В настоящее время наши сотрудники раскопали котлован, добрались до места повреждения и начали восстановительные работы. По предварительным оценкам, они продлятся до 22:00", – говорится в сообщении.

Где в Одессе можно набрать воду

В то же время, в связи с отсутствием централизованного водоснабжения, по городу дежурят автоцистерны с технической водой. Полный список адресов, где можно получить воду, опубликован по ссылке.

Также в городе работают бюветы с питьевой водой. Граждан просят иметь с собой тару для набора.

Что случилось с водой в Одессе

Об аварии в "Инфоксводоканале" сообщили в полдень 12 июня. Там отметили: повреждение произошло в труднодоступном месте, что затрудняет ремонтно-восстановительные работы.

"На месте повреждения уже немалое озеро, которое продолжает увеличиваться, и грязи по пояс. Поэтому бригады и техника не могут полноценно раскопать трубу. Вынуждены остановить работу некоторых насосных станций, чтобы опустошить водопровод", – рассказали в водоканале.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт сообщил, что этим летом Украина может избежать дефицита электроэнергии. По его словам, в целом ситуация в энергосистеме остается стабильной, и отключения будут применять только при условии новых обстрелов и повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

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