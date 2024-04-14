Коммуналка в Украине ощутимо подорожала: на какую услугу тариф вырос больше всего

В Украине выросли расценки на коммунальные услуги. За год – с марта-2023 по март-2024 – тарифы выросли в целом на 12,8%. При этом, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, а водоснабжение подешевело на 0,8%.

О общем росте тарифов сообщили в Госстате. По данным которого, кроме электроэнергии также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 5,1%;

содержание и ремонт жилья – 3,1%;

уборка мусора – 1,6%.

На что тарифы не изменились

В то же время, стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь о:

природном газе;

горячей воде и отоплении.

Что подешевело

Кроме того, сразу на две услуги расценки снизились. Это:

водоснабжение, подешевевшее на 0,8%;

канализация – на 0,5%.

Украинцам разрешают платить за газ меньше, чем указано в платежке

Вместе с тем, клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно вовремя рассчитываться с компанией –до 15-го числа каждого месяца. Как рассказали в самой компании:

дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце;

саму скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Впрочем, следует помнить: размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа. Т. е. чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка.

Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Министерстве энергетики изучают возможность повышения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, т.е. обычных украинцев. Конкретных цифр там пока не называют, однако уверяют: подорожание будет несущественным.

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