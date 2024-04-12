В Минэнерго рассказали украинцам о планах на тариф на электроэнергию: как могут изменить

В Министерстве энергетики изучают возможность повышения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, т.е. обычных украинцев. Конкретных цифр там пока не называют, однако уверяют: подорожание будет несущественным.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. Она отметила: полученные таким образом средства в ведомстве намерены направить на восстановление и ремонты разрушенных Россией энергообъектов.

"Немножечко, наверняка, придется откорректировать. Чтобы у нас была возможность хоть как-то покрывать восстановление и ремонты, которые необходимы", – сказала замминистра.

При этом она подчеркнула: рыночная цена на электроэнергию "в разы выше, чем та, по которой сейчас платят потребители". Однако, заверила Гринчук, вопрос о повышении тарифа до рыночного уровня сейчас не стоит.

В свою очередь, глава парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус ("Слуга народа") подтвердил: рыночным тариф на электроэнергию для украинцев делать не будут. "Это достаточно рыночный уровень. За ним сейчас платят промышленные потребители", – объяснил он.

Мы же напомним: в апреле истекает срок действия PSO (public service obligations, возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов). Поэтому у правительства есть возможность повысить стоимость электроэнергии.

Однако, по данным OBOZ.UA, решение о повышении тарифа сейчас не разрабатывают. "Не ко времени", – коротко ответили на вопрос о возможном подорожании коммуналки собеседники в правительстве.

Какой тариф действует сейчас

В то же время, за апрель украинцам нужно будет платить по тому же тарифу, что и раньше. Он составляет 2,64 грн за кВт*ч без учета объема потребления.

Таким образом, семья из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют, к примеру, 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за нее 792 грн. Но только, если у нее не установлен двухтарифный счетчик – в таком случае сумма может сократиться сразу на 264 грн – до 528 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, из-за постоянных ракетных обстрелов энергосистемы государство столкнулось с серьезным вопросом энергосбережения. Украинцев призывают экономить электроэнергию с 19 до 22 часов в день с целью уменьшения нагрузки на электросеть в пиковые часы потребления. Это поможет избежать возможных перебоев в снабжении и обеспечить стабильную работу системы для всех граждан.

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