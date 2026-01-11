Киевляне снова длительное время будут сидеть без света: графики на 12 января

В понедельник, 12 января, в украинской столице снова будут выключать свет. Киевляне будут достаточно много времени без электричества согласно графикам.

Видео дня

Об этом сообщает ДТЭК. В организации опубликовали соответствующие графики отключений света. Они будут достаточно жесткими. Ситуация и в столице, и в области остается сверхсложной.

Всего будут действовать двенадцать очередей отключений. Узнать свою можно на сайте поставщика тока.

Как говорится в сообщении ДТЭК, самое короткое отключение будет длиться 7 часов в течение суток. Оно согласно графику предусмотрено только для очереди 4.1.

Для очередей 5.1 и 5.2, согласно графикам отключений, света не будет больше всего, а именно 11 часов.

Отключение света для других очередей:

– 6.1, 6.2, 1.2 и 2.1 света не будет 7,5 часов;

– 4.2 света не будет 9 часов;

– 3.1 и 3.2 света не будет 9,5 часов;

– 1.1 и 2.2 света не будет 10,5 часов.

Где проверить графики отключений в Киеве

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов. Так:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал сообщения о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Ранее сообщалось, что в понедельник 12 января, в Украине снова будут перебои с электроэнергией. Отключение света затронут большинство регионов нашего государства. По словам президента Украины, ситуация остается довольно сложной.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!