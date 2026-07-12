Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: сколько стоит

Украинцам, чьи дома и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 335, так и 2 400 грн.

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Дело в том, признали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", что возможность утечки газа есть всегда. А потому прибор будет полезный для всех потребителей газа:

Как трубопроводного.

Так и баллонного.

Как работает прибор

Принцип работы же сигнализатора, объяснили специалисты, состоит в том, что он непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Цены на прибор

Купить же сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 335, так и за 2 400 грн. При этом, отмечается, при необходимости можно соединить с системой охраны дома.

Это нужно, рассказали газовщики, чтобы вовремя отреагировать на утечку газа. А также для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

"Газ – надежный источник энергии для ежедневных нужд. Но при его использовании нужно позаботиться о безопасности. Один из самых простых способов – установить сигнализатор газа. Он поможет вовремя выявить утечку и предотвратить опасные ситуации", – рассказали в "Нафтогаз Украины".

Тариф на газ с 1 августа 2026 года

В то же время, в августе украинцы-клиенты "Нафтогаза" будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким образом, повышения расценок ожидать не следует. При чем не только в августе, но и в последующие месяцы.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, многие устройства продолжают потреблять электроэнергию даже когда не используются. Дело в том, что они находятся в режиме ожидания – а это значит, что даже будучи неактивными, продолжают использовать небольшое количество электроэнергии.

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