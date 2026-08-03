Солнечная панель в квартире: реальный опыт, сколько света дает, какая цена и что будет во время отключений

Небольшая домашняя солнечная электростанция, состоящая из солнечных панелей и аккумулятора, способна обеспечить электроэнергией холодильник, роутер, освещение и ноутбук. При этом специалисты рекомендуют обязательно сочетать панели с аккумулятором или другим резервным источником питания – ведь, скажем, в зимний период или в пасмурную погоду панели в основном заряжают аккумулятор, а не обеспечивают подачу электроэнергии на технику напрямую.

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Установленная же на крыше 23-этажного жилого дома система, состоящая из 14-15 солнечных панелей, инвертора и аккумуляторов, позволяет поддерживать работу лифта в одном подъезде в течение 1,5 суток даже при полном отключении электроэнергии. А две такие секции за год позволили дому сэкономить примерно 6 МВт·ч электроэнергии. Что непосредственно отразилось на сокращении расходов ОСМД на оплату за свет.

В ходе подготовки Украины к зиме, которая, по прогнозам, станет еще более сложной, чем предыдущая, OBOZ.UA выяснил, что нужно для того, чтобы установить в доме и отдельной квартире солнечные панели, действительно ли они обеспечат своим владельцам энергетическую независимость, сколько это стоит и за какой срок система окупится.

Подробнее – в материале.

Что нужно знать об установке солнечных панелей в квартире

Прежде всего, как рассказали OBOZ.UA в компании Solar Ggroup, занимающейся альтернативной энергетикой, для установки панелей на балконе или лоджии собственной квартиры отдельного разрешения на строительство обычно не требуется – ведь они приравниваются к размещению бытового оборудования. Однако, исключительно в том случае, если эти панели:

не выступают за пределы балконной плиты;

не изменяют фасад дома.

Однако, если конструкция выходит за пределы балкона, крепится к фасаду или затрагивает общедомовые конструкции – крышу, общий фасад, – специалисты рекомендуют получить письменное согласие ОСМД или управляющего домом. Они объясняют: хотя "это не всегда требование закона", но существенно снижает риск конфликтов с соседями и претензий в будущем.

Какая площадь требуется для установки солнечных панелей

"Одна современная панель занимает в среднем 2-2,7 кв. м в зависимости от модели и мощности. Для заметного эффекта – частичного покрытия потребления холодильника, освещения, роутера и части бытовой техники – нужна небольшая система и несколько квадратных метров свободной, незатененной площади", – рассказали в Solar Ggroup.

При этом там подчеркнули: единого шаблона для всех квартир нет. Поэтому точное количество панелей и их конфигурация рассчитываются индивидуально.

Например, объясняют специалисты, если целью установки системы является полное покрытие среднего потребления электроэнергии квартиры, то лучше установить систему либо на крыше дома (конечно, с согласия ТСЖ), либо подобрать комбинированное решение с аккумулятором. Ведь в таком случае пойти самым очевидным путем — установив систему на балконе – не удастся. Причина же этого проста – банальное отсутствие места (если, конечно, говорить о балконе стандартной квартиры).

Какая сторона дома лучше подходит для установки

Лучший вариант, отмечают специалисты – южная ориентация. Ведь в широтах Украины "она обеспечивает максимальную годовую выработку энергии".

Юго-восточная и юго-западная стороны, как поясняется, уступают южной примерно на 5–10 %. Что, впрочем, на практике малозаметно, поскольку:

Восточная сторона "забирает" больше утренней генерации – что становится плюсом, если основное потребление энергии приходится на утренние часы.

Западная сторона дает больше "вечерней энергии" – что актуально, если основной объем потребления приходится на вечер.

"Наименее выгодна – чисто северная сторона: там панели получают только рассеянный свет, и выработка падает на 40–60 % по сравнению с южной. В таком случае установка не рекомендуется, либо предлагается минимальная система исключительно для подзарядки аккумулятора в светлое время суток"", – отметили специалисты.

Кроме того, подчеркнули они, важно также учитывать реальное затенение – поскольку оно также снижает выработку электроэнергии. Речь идет, в частности, о:

соседние дома;

деревья;

антенны.

Какие панели выбрать

Вместе с тем следует помнить: от места, где будут крепиться панели, зависит и их тип. Так:

Для балкона или лоджии используют панели, которые крепятся к ограждению, парапету или выносной конструкции с наклоном к солнцу.

Для фасада – специальные кронштейны.

При этом, способ крепления и угол наклона подбираются индивидуально – с учетом конкретного балкона, типа ограждения и его несущей способности. Однако, как и в случае с расчетом необходимой площади, шаблонного решения здесь нет: все определит инженер во время осмотра места.

Нужен ли гибридный инвертор для автономной работы

В то же время следует помнить: для автономной работы системы одних солнечных панелей недостаточно. Ведь без накопителя выработанная электроэнергия будет недоступна во время отключений или в темное время суток. Поэтому специалисты советуют установить гибридный инвертор, который может:

работать с аккумуляторами;

автоматически переключать питание при отключении электроэнергии.

При этом, подчеркивают специалисты, если предполагается работа без сети, лучше использовать гибридный инвертор. Поскольку обычный сетевой (grid-tie) "физически не способен работать с аккумулятором и отключается при отсутствии внешнего напряжения".

"Гибридный инвертор сочетает в себе функции зарядного контроллера для батареи, переключателя источников питания и классического сетевого инвертора. Это сердце всей резервной системы", – пояснили специалисты.

Какой срок службы аккумулятора

Что касается самих аккумуляторов, то они рекомендуют обратить внимание на гибридные решения. Поскольку они позволяют:

заряжать аккумулятор от солнца днем;

при отключении быстро переключать нагрузку на автономное питание.

Срок службы устройства, как отмечается, зависит от типа элементов питания. Например, поясняется, литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы:

выдерживают более 6 тыс. циклов заряд-разряд при сохранении высокого процента ёмкости.

При типичном режиме эксплуатации – 1 цикл в сутки – этого должно хватить на долгие годы.

При этом подчеркивается: в отличие от свинцово-кислотных батарей, такие аккумуляторы "не требуют ежегодной замены". А также практически не теряют емкость в первые годы эксплуатации.

Можно ли расширить систему в будущем

Вместе с тем установка солнечной электростанции не означает, что ее конфигурация должна оставаться неизменной. Так, если со временем возрастет потребление электроэнергии, появятся новые электроприборы или возникнет потребность в большем резерве во время отключений, ее можно модернизировать. В частности:

увеличить количество солнечных панелей;

увеличить емкость аккумуляторов

"Главное – сразу заложить правильную инфраструктуру. Инвертор чуть большей мощности, чем текущий массив панелей, место для дополнительных кронштейнов на балконе или крыше, и аккумуляторная система, которая поддерживает параллельное подключение дополнительных модулей той же серии без замены уже установленного оборудования", – рассказали специалисты.

В то же время, подчеркнули они, о потенциальном расширении системы стоит подумать заранее и обсудить это на этапе установки панелей. Ведь это "позволит существенно сэкономить на переделке системы в будущем".

Каков реальный срок службы всей системы

Вместе с тем следует помнить: несмотря на то, что солнечная электростанция работает как единая система, её составляющие имеют разный ресурс эксплуатации. Поэтому общий срок службы зависит от долговечности каждого из ключевых компонентов. Как объяснили нам в Solar Ggroup:

Панели – самый долговечный элемент системы. Реальный срок эксплуатации составляет 25-30+ лет с постепенной – а не внезапной – деградацией мощности на уровне 0,4-0,6% в год.

Инвертор – самый "электронный" и нагруженный компонент, реальный ресурс которого составляет 10-15 лет, после чего обычно требуется замена или капитальный ремонт.

Аккумуляторы LiFePO4 служат 10-15, а то и больше лет – в зависимости от интенсивности циклирования.

"Поэтому правильно говорить не о едином "сроке службы системы", а о жизненном цикле каждого компонента в отдельности. За 25-30 лет эксплуатации панелей, как правило, потребуется одна замена инвертора и, возможно, одно обновление аккумуляторного блока", – пояснили специалисты.

Какое техническое обслуживание требуется

Вместе с тем, отметили они, солнечные станции не требуют сложного ежедневного обслуживания. Но несколько регулярных процедур существенно продлевают срок службы. Что, соответственно, позволяет дольше получать заявленный объем энергии.

В частности, поясняется, целесообразно проверять надежность креплений и кабельных соединений. А кроме того:

состояние клеммных контактов;

общее состояние аккумулятора и инвертора.

Какая гарантия на панели, инвертор и аккумуляторы

Вместе с тем, на солнечные панели производители стандартно предоставляют 15-летнюю гарантию – при отсутствии заводского брака. А также – 25-летнюю линейную гарантию на выработку электроэнергии. Кроме того:

На инверторы DEYE премиум-линейки – гарантия 5 лет с возможностью продления.

На аккумуляторы LiFePO4 – гарантия 5–10 лет, точный срок зависит от конкретной модели.

Эффективно ли устанавливать солнечные панели

"Для базовой нагрузки – холодильник, роутер, освещение и ноутбук – небольшой системы из панелей в сочетании с аккумулятором вполне хватит. Это самый популярный запрос для квартир: поддерживать работу самых важных приборов во время отключений, а не покрывать весь объем потребления", – рассказали специалисты.

А вот кондиционер, отметили они, – это уже совсем другая история. Ведь бытовой сплит-блок (система кондиционирования, предназначенная для квартир, домов или небольших офисов):

потребляет значительно больше энергии;

имеет высокий пусковой ток компрессора при запуске, который в несколько раз превышает номинальный.

Поэтому, как поясняется, для его стабильного питания требуется гибридный инвертор соответствующей мощности и более емкий аккумулятор в вечернее время. Соответственно, для квартиры с кондиционером необходимо отдельно учитывать пиковые нагрузки, а не только среднесуточное потребление – "иначе система просто не выдержит запуска компрессора".

Сколько электроэнергии будет вырабатывать система и как меняется выработка зимой и в пасмурные дни

В целом же, как отмечается, 1 кВт мощности солнечных панелей при южной ориентации и без затенения дает в среднем 3,5-4,5 кВт·ч в сутки летом и 0,8-1,5 кВт·ч зимой. В год это составляет примерно 1000-1200 кВт*ч на 1 кВт мощности.

"То есть система мощностью 1 кВт выработает ориентировочно 1000-1200 кВт*ч в год. А система мощностью 4-5 кВт (типичная для небольшой крыши или нескольких панелей на балконе, в зависимости от имеющейся площади) – 4000-5500 кВт*ч/год", – пояснили специалисты.

Впрочем, подчеркнули они, эти цифры – усредненные по месяцам. Ведь:

май-август дают 60-65 % годовой выработки;

ноябрь-январь – всего 5-8%.

"Зимой выработка падает в 3-6 раз по сравнению с летом – из-за более короткого светового дня, низкого положения солнца и частой облачности. Для Киева и центральной Украины декабрь-январь дают лишь 0,5-1 кВт*ч в сутки с 1 кВт мощности панелей, тогда как июнь-июль – 4,5-5,5 кВт*ч", – констатировали специалисты.

Вместе с тем, отметили они, в пасмурный день выработка составляет лишь около 10-20 % от солнечной. Поскольку панели хоть и используют рассеянный свет, но значительно менее эффективно.

"Это – главная причина, по которой мы никогда не рекомендуем рассчитывать автономную систему квартиры исключительно "на солнце" без аккумулятора или резервного источника: зимой и в пасмурную погоду панели скорее поддерживают заряд батареи в светлое время суток, чем питают приборы напрямую. Реалистичные ожидания – панели существенно экономят летом и весной/осенью, а зимой играют вспомогательную, а не основную роль", – подчеркнули специалисты.

От чего зависит фактическая выработка

Здесь есть несколько ключевых факторов. Это:

ориентация и угол наклона панелей;

уже упомянутая степень затенения;

тип панелей;

температура – поскольку при сильной жаре эффективность кремниевых элементов падает;

качество инвертора;

правильность подбора его мощности относительно массива панелей.

Кроме того, отмечается, что влияют загрязнения поверхности – пыль, снег, листья – что требует периодической очистки. А также потери в кабельных трассах и фактическая облачность региона в течение года.

"Именно поэтому реальные цифры всегда примерно на 10% ниже, а иногда и выше теоретического максимума. И это сразу учитывается в расчетах", – пояснили специалисты.

Что будет, когда начнут отключать свет

Однако давайте откровенно: всплеск интереса к солнечным панелям связан не только с желанием экономить. Для большинства украинцев главной причиной стали регулярные отключения электроэнергии. Именно перспектива предупреждений политиков и чиновников разного ранга о том, что предстоящая зима станет едва ли не самой сложной в истории Украины, заставляет людей искать способы обеспечить хотя бы минимальную энергетическую независимость.

Тем не менее: на сколько часов хватит заряда при отключении света? Как пояснили в Solar Ggroup, все зависит от емкости аккумулятора и подключенной нагрузки.

"Чем меньше потребление, тем дольше продержится заряд. При базовой нагрузке – холодильник, роутер, несколько светодиодных ламп, зарядка гаджетов – это может составить 7 часов. Тот же аккумулятор с подключенным кондиционером или бойлером "сядет" в разы быстрее, поскольку эти приборы потребляют на порядок больше", – пояснили специалисты.

Не все системы будут работать во время отключений

Вместе с тем, отметили они, мнение о том, что любые солнечные электростанции смогут спасти от блэкаутов, ошибочно. Ведь:

Чисто сетевая СЭС (без аккумулятора) при исчезновении напряжения в сети автоматически отключается, так как инвертор питается за счет сети

Гибридная станция с аккумулятором предназначена именно для работы во время отключений электроэнергии.

"При исчезновении сетевого напряжения инвертор быстро переключает подключенную нагрузку на питание от батареи, и она продолжает заряжаться от панелей днем. Именно поэтому для квартир, где главная потребность – "свет при отключениях", рекомендуется гибридное решение, а не чисто сетевое", – отметили специалисты.

Сколько это стоит

Но главное: сколько за все это придется заплатить?

Однозначного ответа нет. Поскольку стоимость формируется на основе трех основных составляющих:

панели;

инвертора;

аккумулятора (при необходимости).

К этому же нужно добавить крепления и кабельную продукцию. А также защитную автоматику, монтажные работы, курс валют и конъюнктуру рынка.

За какой срок система окупится

Срок окупаемости бытовой солнечной системы зависит от многих факторов. В частности:

типа станции – сетевая, гибридная или автономная;

тарифов на электроэнергию;

насколько генерация "накладывается" на график вашего потребления.

В то же время, как подчеркнули специалисты, срок окупаемости можно значительно сократить. В частности, за счет:

правильного подбора мощности с учетом реального потребления;

максимального потребления энергии в дневное время;

выбора надёжного оборудования с длительной гарантией – за счет меньших затрат на ремонт;

участия в кредитных или компенсационных программах, которые снижают стартовые затраты.

Реальный опыт: что получило ОСМД, установив солнечные панели

Однако теория – это теория, а практика, все же, более показательна. Ведь именно практический опыт позволяет оценить реальную эффективность таких решений.

А реальный опыт внедрения солнечных электростанций в многоквартирных домах показал, что их установка обеспечивает ОСМД не только экономию средств на электроэнергии, но и повышает энергетическую независимость, надежность электроснабжения и устойчивость к аварийным отключениям.

"Один инвертор и одна секция сэкономили нам 3 мВт электроэнергии. Другая секция – столько же. В сумме мы сэкономили 6 мВт электроэнергии. Зимой, например, у нас там без проблем вырабатывалось 2-3 кВт – при том, что солнце там особо не светило. И лифты спокойно ездили, и все было нормально", – рассказал OBOZ.UA член правления одного из ОСМД в Киеве Алексей Кубицкий.

Как ОСМД устанавливало солнечные панели

Как сообщил Алексей Кубицкий, систему с солнечными панелями запустили в конце 2025 года. Примерно в декабре – когда проблемы с электричеством только начинались. Однако сначала ОСМД решило обеспечить энергонезависимость котельной. Дело в том, что:

В доме 23 этажа.

Когда начались проблемы с энергоснабжением, вода перестала доходить до верхних этажей.

Поэтому было проведено несколько раундов собраний жильцов, после которых было принято решение установить инвертор с аккумуляторами – чтобы насосы прокачивали воду на верхние этажи.

"Это мы оплачивали за свой счет. Голосовали, собирали деньги. Этот процесс дался нам очень тяжело. Но теперь у нас холодная и горячая вода, а отопление полностью "работают" на аккумуляторах. А потом государство компенсировало нам часть расходов, и мы добавили в систему генератор", – рассказал Алексей.

Следующим шагом, по его словам, стало участие в программе "70 на 30". Это программа софинансирования энергоэффективных работ в жилых домах, где 70% стоимости финансирует город, а еще 30% – жильцы.

"Это были средства, которые мы собирали самостоятельно – они пошли в зачет программы. И мы установили ещё комплекты солнечных панелей на лифты", – пояснил Алексей.

Света нет – лифты ездят

Как вообще работает система? По словам Алексея:

Солнечные панели вырабатывали электроэнергию для лифта даже зимой.

Емкость батарей для одного лифта была установлена на уровне 30 кВт – однако в пасмурную погоду выработка составляла 2-3 кВт.

Тем не менее, этого хватало для всего подъезда на 1,5 суток при полном отсутствии света .

. Похожая история произошла и в другом подъезде.

При этом он подчеркнул: сначала в лифтах заменили частотные преобразователи. После чего:

снизили пиковые нагрузки;

благодаря этому лифт стал потреблять значительно меньше электроэнергии.

"Мы не объединяли систему панелей с насосами. Хотя, на мой взгляд, возможно, это стоит сделать. Хотя бы потому, что у нас предусмотрена такая возможность – и, возможно, мы когда-нибудь это сделаем", – отмечает Алексей.

Чем больше площадь, тем мощнее система

В целом же системы, установленные для каждого из подъездов дома, состоят из 14-15 панелей, которые обеспечивают около 7-8 кВт пиковой мощности. Однако эти системы могли бы быть и мощнее – если бы места на крыше было больше.

"У нас небольшая площадь крыши. И поэтому было установлено небольшое количество этих панелей", – рассказывает Алексей.

Панели нужно чистить – и это проблема

Еще одной проблемой, с которой столкнулось ОСМД, стало обслуживание панелей. Особенно зимой.

Дело в том, пояснил Алексей, что из-за особенностей крыши и небольшого угла наклона панелей на них скапливается много снега и льда. Которые нужно сметать.

"Зимой панели засыпало снегом. А очистить их – это была целая история. Ведь если выпал только снег – его можно легко убрать. Если же после оттепели образовалась ледяная корка – очистка становится значительно сложнее", – рассказал он.

Сначала, объясняет Алексей, очищалась верхняя часть панели. И когда она начинала лучше вырабатывать электроэнергию – сильнее нагревалась – остальной лед постепенно таял. Времени же на это уходило около 2-х часов.

Однако даже это не давало 100%-ного результата. Ведь дотянуться до всех панелей порой было просто невозможно.

А что насчет денег

Вместе с тем отмечается, что установка системы для каждого лифтового оборудования обошлась примерно в 2 млн грн. Однако окупились ли затраты, сказать сложно – ведь цели выйти в плюс по деньгам не ставилось. Причина этого проста – энергонезависимость во время отключений электроэнергии.

Но выгоду дом всё равно получает. Ведь "экономия электроэнергии составляет около 900 кВт в месяц".

А если энергии вырабатывается больше, чем нужно – может, продать?

Продать ее нельзя. Ведь, как объясняет Алексей, "ОСМД – некоммерческая организация".

"Мы же не можем продавать эту электроэнергию. Поэтому производство уравнивается с потреблением", — отметил он.

Можно ли установить панели в квартире

Теоретически – можно. Более того, отмечает Алексей, он сам хотел это сделать, но из-за того, что живет на 18-м этаже, где уже "дуют" сильные ветры, делать этого не стал.

Кроме того, осуществить это ему не разрешили в самом ОСМД – даже несмотря на план установить систему на балконе. Причина проста – потенциальные риски безопасности и ответственность в случае падения конструкции.

"Если такая штука упадет кому-то на голову, то виноватыми будем либо я, либо ОСМД", – констатировал он.

Тем не менее, отмечает он, эта история не закрыла возможность установить систему для жильцов дома. Однако, каждый случай должен оцениваться индивидуально.

"В общем, все зависит от места – насколько под балконами можно ходить. Затем – какова там ветровая нагрузка. Далее – насколько этот балкон рассчитан на то, что к нему прикрепят еще 30 килограммов – ведь одна панель весит 30 кило, а это много. Поэтому это очень интересный вопрос – как все это устанавливать", – резюмировал Алексей.