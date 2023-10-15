Как утеплить квартиру, чтобы не мерзнуть при холодных батареях: украинцам дали советы

Зима все ближе, и под конец следующей недели (16-22 октября) в Украине ожидается не только похолодание, но и снег. Поэтому украинцам уже стоит начать утеплять свои квартиры – тем более, что отопление пока подают только в некоторых общинах и только в социальные объекты, а полноценно же отопительный сезон в Мининфраструктуры обещают начать лишь через несколько недель.

Прежде всего, советуют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, следует установить теплоотбивающий экран на стены за батареями. Его, кстати, можно сделать самому – из алюминиевой фольги и картона.

Видео дня

Также следует отставить от батарей мебель и поднять шторы над ними. Это нужно для того, чтобы они не мешали теплу "выходить" в комнаты.

Помимо это необходимо утеплить места между дверями и стеной. А также обратить внимание на стены: если есть промерзающая – изолировать ее. Сделать это можно с помощью:

пенополистирольных листов;

гипсокартона.

Также того, нужно проверить оконные рамы на наличие щелей. Если они есть, следует:

вложить в рамы уплотнитель;

стекло на стыках с рамами обработать силиконовым герметиком;

при наличии современных стеклопакетов – проверить плотность закрытия окон. Если она недостаточна, следует обратится к специалистам для настройки;

наклеить на стекло окон теплосберегающую пленку;

если в местах крепления подоконников есть щели – заполнить их монтажной пеной.

Когда всем украинцам включат отопление

В то же время, в Мининфраструктуры отчитались, что Украина практически полностью готова к отопительному сезону. В частности, соответствующие объекты ЖКХ по состоянию на 1 октября были подготовлены на 99%, а массово тепло в дома людей собираются начать подавать уже в ближайшие недели.

"Мы завершили подготовку к отопительному сезону 2023/24. По состоянию на 1 октября более 99% объектов ЖКХ готовы. В ближайшие недели тепло появится во всех украинских домах, но в соответствии с погодными условиями, в некоторых общинах уже начинают подключать к отоплению социальные объекты", – рассказал глава министерства Александр Кубраков.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцев предупредили о кратковременных блэкаутах зимой. Это может произойти в случае массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!