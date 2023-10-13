На Украину надвигается большое похолодание, пойдет снег: синоптик назвала даты

В Украине уже со следующей недели (16-22 октября) начнется существенное похолодание. В конце семидневки на западе и севере страны местами может пройти снег.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram. Она пошутила, что стоит насладиться хорошей погодой, которая будет в ближайшие выходные.

"Суббота, 14 октября, будет в Украине синоптически прекрасной", – написала Диденко.

День будет сухим, преимущественно солнечным и теплым, хотя утром местами могут наблюдаться туманы.

В среднем температура в первый выходной в течение дня составит +17...+22, а в западных областях даже +20...+25 градусов.

Видео дня

На западе и севере ожидается сильный юго-западный ветер, порой до 15-20 метров в секунду. "Единственный не очень комфортный нюанс", – отметила синоптик.

"Наслаждайтесь этим теплом, потому что следующая неделя будет по-настоящему холодной", – считает эксперт.

Она прогнозирует, что похолодание начнется в некоторых регионах уже в воскресенье. 15-го числа, по данным Укргидрометцентра, дожди с высокой вероятностью пройдут на западе, севере и в некоторых центральных областях.

С понедельника, 16 октября, температура воздуха в большинстве областей будет составлять +9...+12 градусов, на юге, крайнем востоке и Закарпатье – до +15 градусов.

В конце следующей недели на западе и севере возможен снег. На карте осадков, которую опубликовала Диденко, снег обозначен розовым цветом.

Как писал OBOZ.UA:

– В ноябре и декабре в Украине не ожидаются температурные рекорды, заявила ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

– Эксперт Укргидрометцентра Вазира Мартазинова считает, что во второй месяц осени "бабьего лета" в классическом понимании не будет.

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