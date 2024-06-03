Как действовать, когда отключают свет: что можно и нельзя делать. Инструкция от МВД

Во время отключений света украинцы могут самостоятельно позаботиться о собственной безопасности. Для этого следует придерживаться рекомендаций, предоставленных Министерством внутренних дел Украины.

Их ведомство привело в своем Telegram. В частности, специалисты советуют:

– Ознакомиться с графиками отключения света.

– Выключить из розеток электроприборы, чтобы предотвратить их неисправность.

– Подготовить запас воды и продуктов длительного хранения.

– Не открывать холодильник или морозильник без необходимости.

– Заранее зарядить гаджеты.

– Подготовить автономные источники освещения.

– Не использовать лифты в момент планового отключения электроэнергии.

– Использовать генератор вне помещения.

В МВД заверили, что украинские военные, энергетики и спасатели делают все возможное, чтобы сломать планы захватчиков. В то же время граждане должны позаботиться о собственной безопасности и придерживаться базовых рекомендаций.

Напомним, в "Укрэнерго" заявили, что в Украине ожидается ухудшение ситуации в энергосистеме по сравнению с последними днями мая. Дефицит вернется в серьезном объеме.

Поэтому в понедельник, 3 мая, в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений. Лимиты на свет введены для всех областей. В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 июня Россия снова атаковала теплоэлектростанции : пострадали две ТЭС ДТЭК. Кроме того, из ремонта вышли два энергоблока АЭС. Ситуация в энергетике остается очень сложной.

– В течение всего лета энергетики ожидают дефицит в энергосистеме Украины. Его продолжительность в зависимости от сценария развития событий составит в среднем от 5 до 8,4 часа в сутки.

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