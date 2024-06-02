Ситуация со светом в Украине ухудшится: в 'Укрэнерго' объяснили, почему

В Украине ожидается ухудшение ситуации в энергосистеме по сравнению с последними днями мая. Дефицит вернется в серьезном объеме.

Об этом в эфире "Суспільного" сообщил глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он объяснил, что причина – в трех факторах:

– плановый ремонт двух блоков атомных электростанций;

– последствия российских обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня;

– прогнозируемый рост потребления из-за жары, поскольку украинцы начнут включать кондиционеры.

Кудрицкий пояснил, что дефицит, который вернется в украинскую энергосистему, не может быть физически перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Именно поэтому в понедельник, 3 мая, в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений. Лимиты на свет введены для всех областей. В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

В воскресенье, 2 июня, в Украине применялись аварийные отключения электроэнергии. Они действовали во всех регионах, кроме Волыни, Закарпатья и Львовской области. Из-за непогоды в Киевской, Черниговской и Хмельницкой областях без света оставались более 32 тысяч абонентов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 июня Россия снова атаковала теплоэлектростанции Украины: пострадали две ТЭС ДТЭК. Кроме того, из ремонта вышли два энергоблока АЭС. В общем, ситуация в энергетике остается крайне сложной.

– С 1 июня стоимость электроэнергии в Украине выросла с 2,64 до 4,32 грн за 1 кВт*ч. При этом у украинцев остается возможность при подключении двухзонного счетчика платить за ток вдвое меньше – 2,16 грн за 1 кВт*ч. Такое устройство учета окупится через 5 месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!