Как долго не будет света с 1 июня: три сценария графиков отключения летом

В Украине все лето энергетики ожидают дефицит в энергосистеме. По разным оценкам, не будет хватать от 1,3 ГВт до 2,8 ГВт. При дефиците будут увеличивать импорт, а также будут применять графики отключения электроэнергии. Летом на плановом ремонте (фактически обслуживании) находится часть реакторов АЭС. А это главный источник электроэнергии.

Продолжительность дефицита, в зависимости от сценария развития событий, будет составлять от 5 до 8,4 часа в сутки. При дефиците могут применяться отключения.

О том, сколько тока не хватит украинцам летом и почему, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько тока генерирует Украина и сколько потребляет: три сценария для лета

До войны АЭС генерировали 13,8 ГВт электроэнергии, ТЭС и ТЭЦ – 17,1 ГВт, гидроэлектростанции – 6,6 ГВт, а солнечные, ветряные электростанции (возобновляемые источники энергии, ВИЭ) – 9,6 ГВт. Итого это 47,1 ГВт. По оценкам DiХi Group (официальных данных нет), сейчас из всех источников можно получить всего 20,6 ГВт (это максимальная цифра, в зависимости от сезона генерация может быть значительно меньше).

АЭС за время большой войны снизили генерацию с 13,8 до 7,6 ГВт (в 1,8 раза);

ТЭС и ТЭЦ – с 17,1 до 2,5 ГВт (в 6,84 раза);

ГЭС – с 6,6 до 3,5 ГВт (в 1,88 раза);

ВИЭ – с 9,6 до 7 ГВт (в 1,37 раза).

Ситуация значительно усугубилась даже по сравнению с апрелем прошлого года. Тогда ТЭС и ТЭЦ давали 6 ГВт (сейчас 2,5 ГВт), гидроэлектростанции вместо 4,7 дают всего 3,5 ГВт, а ВИЭ – 7 вместо 7,69 ГВт.

Елена Лапенко, генеральный менеджер по организации консультативных услуг в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group, рассказывает: потери ТЭС и ТЭЦ могут быть на уровне 85%, доступная мощность будет на уровне 2,5 ГВт.

"Перспективы по восстановлению оборудования остаются неопределенными. Некоторые эксперты озвучивают сроки в 2-2,5 года, но это очень сложный вопрос... Говорить о сроках восстановления рано", – рассказала Лапенко во время презентации Summer Outlooks, на которой также присутствовал и журналист OBOZ.UA.

В то же время потребление электроэнергии промышленностью за время войны уменьшилось на 45% (из-за оккупации, уничтожения промышленных объектов, ухудшения экономической ситуации), а населением – на 16%.

DiXi разработали три возможных "летних" сценария.

Первый: если не будет новых обстрелов энергетики, будет умеренная температура

Потребление в таком случае будет на уровне 13,44 ГВт (в период пиковой перегрузки). Максимальный дефицит – 1,3 ГВт. В период умеренного потребления (днем) дефицита не будет. В таком случае дефицит (и возможные отключения) будет в среднем в течение 5 часов в сутки (показатель loss of load probability (LOLP) – 21%).

Отметим, что 5 часов могут быть растянуты в течение суток. Кроме того, речь идет о среднем за месяц показателе. На выходных отключений может вообще не быть, а в будние дни они могут длиться подольше. Также речь не идет о том, что в этот период у всех украинцев не будет электроэнергии. Речь идет лишь о том периоде, когда генерации тока не будет хватать для удовлетворения потребностей (это и называется вероятной потерей нагрузки – LOLP).

Второй: без новых обстрелов, но со значительным ростом потребления из-за жары

Потребление может возрасти в пиковый период до 15,5 ГВт, что приведет к дефициту в 2,86 ГВт. В часы минимальных нагрузок тоже не будет дефицита. Показатель LOLP (т.е. как долго продлится дефицит и вместе с этим возможны отключения) – до уровня 28% от общего времени. Это примерно 6,7 часа в сутки.

Третий: с обстрелами, но без жары

Дефицит будет на уровне 2,8 ГВт, потребление не изменится по сравнению с первым сценарием, однако из-за снижения генерации отключения могут занять 35% времени. Это примерно 8,4 часа в день. Это объясняется прогнозируемым уменьшением генерации ТЭС и ТЭЦ с 2 до 1 ГВт, гидроэнергетика в таком случае может производить 0,5 вместо 1,5 ГВт.

"Укрэнерго" также разработало свой сценарий и передало его Министерству энергетики. Однако публично озвучить эти оценки не могут, чтобы ими не смог воспользоваться враг. Как рассказал во время презентации сценариев начальник Департамента балансовой надежности НЭК "Укрэнерго" Роман Грабчак, их сценарии "достаточно релевантны", то есть отвечают тем, что сделали независимые эксперты.

"Действительно, в течение лета прогнозируется наличие дефицита. Это обусловлено сезонным приростом потребления (минимум потребления весенне-летнего сезона уже прошли). Далее потребление будет расти. Мы вынуждены ограничивать потребление, падает доступность гидроресурсов, являющихся источником гибкости системы, соответственно, больше дефицита" , – говорит Грабчак.

Украинцам нужно готовиться к длительным проблемам в энергетике

Масштабы разрушений украинской энергетики не дают возможности восстановить генерацию быстро. Для этого понадобятся годы. И хотя максимальная генерация в 20,6 ГВт покрывает летние пики, на самом деле летом энергетика из-за ремонтов на АЭС, ограниченного ресурса ГЭС, ограниченной работы ВИЭ может генерировать только 10,44 ГВт. Еще около 1,7 ГВт могут импортировать, однако этого критически недостаточно.

Атомка сейчас, как и всегда, имеет значительную долю. Тепловые станции страдают от атак. Но и "атом" вынужден останавливать свои блоки, чтобы провести планово-предупредительные работы. Есть регламент перегрузки топлива. Мы стараемся, чтобы это приходилось на летний период, чтобы атомные станции максимально работали зимой", – объясняют в "Укрэнерго".

Заместитель генерального директора "Укргидроэнерго" по коммерческой деятельности Богдан Сухецкий уверен: в первую очередь ограничивать потребление промышленных потребителей неправильно. Сейчас, если не хватает электроэнергии, сначала вводят ограничения только для промышленности. Летом, считает Сухецкий, приоритеты следует пересмотреть. Отсутствие электроэнергии может останавливать цели производства. Это наносит вред и украинцам, которые имеют возможность дома пользоваться электроприборами.

"Промышленность должна работать, чтобы Украина могла удерживать экономическую базу. В первую очередь должна работать промышленность. Но мы думаем и о людях, у нас есть ВСО, мы выдержим все обязанности, платим, мы передаем столько, сколько нужно для обеспечения гарантированного покупателя", – говорит Сухецкий.

У украинцев также есть время для подготовки к отопительному сезону. Помимо простых правил (экономить ток, заряжать пауэрбанки и т.п.), также стоит продумать о возможности иметь альтернативные источники электроэнергии. В многоквартирных домах нужно искать возможность питать насосы, лифты. Например, Фонд энергоэффективности обещает компенсировать ОСМД стоимость 70% солнечной электростанции, которые установят для удовлетворения потребностей дома (речь идет о питании мест общего пользования, лифтов, насосов, подавать ток в квартиры с помощью СЭС на крыше дома невозможно).