Украинцев готовят к новым тарифам на воду? Взлетят ли цены и когда ожидать

В Украине снова стала актуальной тема повышения тарифов на воду. И то сразу в разы. По ожиданиям опрошенных OBOZ.UA экспертов, цены могут вырасти до около 150 грн/кубометр – а в отдельных городах и до всех 200 грн – с текущих около 30 грн.

Видео дня

Специалисты предупреждают: если этого не сделать, украинцы могут вообще остаться без водоснабжения. Ведь водоканалы сейчас "едва дышат".

OBOZ.UA разбирался, действительно ли повышение тарифов неизбежно. А также, с чем связан финансовый коллапс водоканалов и как это может повлиять на каждого украинца.

Почему в Украине заговорили о повышении тарифов на воду

"Запустил" обсуждение возможного повышения тарифов на воду для украинцев нардеп Сергей Нагорняк. Он является членом фракции "Слуга народа" и председателем подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ.

Примечательно, что Нагорняк уже не впервые делает громкое заявление о тарифах. В частности, в начале 2024 года в интервью изданию "Телеграф" нардеп заявил, что цена на электроэнергию для бытовых потребителей вырастет "примерно вдвое... будет чуть меньше 6 грн".

И через несколько месяцев спустя тариф действительно повысили. Однако не так сильно, как анонсировал Нагорняк – до 4,32 грн за 1 кВт*час.

По словам Нагорняка, повысить тарифы на воду украинцам могут уже в 2026 году. Причин же для этого, отметил он, несколько:

Высокая стоимость электроэнергии для водоканалов.

Как напомнил нардеп, цены на электроэнергию в течение последних нескольких лет выросли почти вдвое. Тогда как "тарифы на водоснабжение и водоотвод практически не менялись".

При этом, отмечается, "львиную долю себестоимости поднятия и поставки воды населению" водоканалы тратят именно на электроэнергию. Что, констатируется, приводит к работе в убыток и повышает риск финансовой нестабильности водокомпаний – поскольку "водоканалы находятся в критическом финансовом состоянии".

Изношенность инфраструктуры.

Большинство труб, по словам нардепа, нуждаются в ремонте или замене. Из-за повреждений теряется около 50% подаваемой воды, что значительно увеличивает расходы.

Как следствие, констатировал нардеп, НКРЭКУ и местные власти должны принять политическое решение о повышении тарифа. Иначе, отмечал он, вода в домах украинцев просто исчезнет.

"Некоторые города могут менять тариф через свои городские советы, но большинство устанавливает НКРЭКУ, и на такой шаг регулятор не шел. Вероятно, в следующем году он будет вынужден реагировать", – высказал мнение нардеп.

При этом размер самого повышения, считает он, будет неоднориндным – и будет зависеть от ситуации в конкретном городе. Впрочем, признал Нагорняк, в отдельных случаях речь может идти о росте расценок в разы.

Что происходит с водоканалами

"Водоканалы работают в убыточном режиме. Тарифы, если брать средние показатели, покрывают около 60-70% их расходов – потому что для бытовых потребителей они не повышались с 2021 года. Соответственно, недофинансирование водоканалов на сегодня составляет 30-40%", – констатировал в разговоре с OBOZ.UA заместитель генерального директора по стратегической политике "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий.

Такое значительное недофинансирование же, по его словам, приводит к ряду проблем. В частности:

Недостатку средств на проведение ремонтных работ и обновление оборудования.

Росту аварийности.

Не менее важным является кадровый вопрос. По словам Новицкого, на отдельных предприятиях ремонтные бригады недоукомплектованы на 50-60%. А те же специалисты, которые, все же, работают, получают немного – в среднем 17 тыс. грн. Это чуть больше 2-х минимальных зарплат.

"Недостаточно людей для выполнения работ. Причем увольняются не только линейные работники, но и юристы, экономисты, бухгалтеры. Потому что работать на такой зарплате сложно", – рассказал Новицкий.

Еще одна проблема – подорожание реагентов. Это химические вещества, которые добавляют в воду для очистки, обеззараживания и коррекции состава.

"После начала полномасштабного вторжения стоимость реагентов выросла очень стремительно. По сравнению с 2021 годом, в несколько раз. При этом часть реагентов – импортные, они привязаны к курсам доллара и евро", – рассказала OBOZ.UA бывший член НКРЭКУ Ольга Бабий.

И все эти проблемы, резюмировал Новицкий, "не находят отражения в тарифах". Соответственно, утверждает специалист, нерешение вопроса финансирования водоканалов может привести к коллапсу системы. Следствием чего будет потеря Украиной этой отрасли.

А это, подчеркивается, не только грозит фактической остановкой снабжения водой домов украинцев, но и может прямо повлиять на безопасность людей.

"Сейчас, когда риски бомбардировок ежедневные, вопрос пожаротушения является сверхважным. А если в это время водоканал, например, приостановил подачу воды в системе или уменьшил давление, – как на одном из предприятий уже предлагали – как тогда быть? Конечно, будем иметь проблемы", – констатировал Новицкий.

Повышение тарифов назрело?

Таким образом, констатируют специалисты, вопрос повышения тарифов на воду для украинцев является очень острым. И самое болезненное, что другого варианта выхода из ситуации, по их словам, фактически нет.

"Альтернатива – дать водоканалам из бюджета 15 миллиардов", – скептически комментирует возможность альтернативного решения вопроса Бабий.

Об этом же говорит и Новицкий. Он констатирует: единственным источником финансирования водоканалов являются потребители. И "доставать" деньги из них можно 2-мя способами:

Или напрямую через тариф.

Либо через бюджеты города или государства.

"Но в любом случае источник – кошелек украинца", – признал специалист.

Вместе с тем, утверждает Бабий, если однажды украинцев просто поставят перед фактом, что цены на воду повысили, это будет большой ошибкой – ведь общество явно не поймет такого шага. А потому, по ее словам, сначала следует провести "определенную коммуникацию, которая четко объяснит, для чего это нужно".

"Люди должны сами для себя принять решение, целесообразным является повышение или нецелесообразным, нужны им завтра вода и канализация или не нужна. Если люди скажут, что не нужны – тогда оставляем все как есть и живем дальше" – объясняет эксперт.

Как могут повысить тарифы

По словам Новицкого, существенно. Он объясняет: сейчас средний тариф на воду по стране составляет около 30 грн/кубометр (вместе как за водоснабжение, так и водоотведение). А после повышения он может составить около 150 грн. А в отдельных городах и все 200 грн.

Такие же оценки дает и Бабий. При этом она признает: сам по себе такой рост может выглядеть пугающим. Однако лишь если не сравнивать текущую общую сумму с другими услугами, за которые украинцы ежемесячно платят больше.

"Сейчас это несколько проездов в маршрутке. А услуги интернета дороже, чем среднее потребление воды", – констатировала она.

С другой стороны, надо признать: если тариф на воду повысят до оценочных 150 грн, общий чек вырастет ощутимо. Потому что, сейчас семья, за потребление, например, 5 кубометров воды, должна платить в среднем около 150 грн. Однако после повышения эта сумма вырастет на 600 грн – до средних 750 грн. А там, где потенциально цены вырастут до 200 грн – на 850 грн, до 1 000 грн.

Эксперты признают: такое подорожание может ощутимо ударить по кошелькам украинцев. И прежде всего, малообеспеченных.

Впрочем, отмечают они, на помощь таким людям должно прийти государство.

"Есть нормальный эффективный механизм поддержки тех семей, которых денег недостаточно на оплату коммунальных услуг. Это субсидии. Тем семьям, которым трудно с точки зрения оплаты коммунальных услуг, должно помочь государство", – отметил Новицкий.

В то же время, убеждает он, увеличение притока денег в водоканалы позволит этим предприятиям качественнее выполнять свою работу. В частности, "выполнять аварийные и противоаварийные работы".

"Когда у нас нет воды или канализации, то это вообще коллапс. Ведь при отсутствии электричества можно включить павербанк. А если в нет канализации, павербанк не включишь", – резюмировала Бабий.

Решение о повышении еще нет

Впрочем, не стоит забывать, что пока решения о повышении тарифа на воду нет. Во всяком случае, публичного.

"По состоянию на сейчас, я считаю, ничего нет", – отмечает она.

При этом подчеркивается: маркером того, что цены на воду собрались повышать, станет "поведение" НКРЭКУ.

"Когда они начинают процедуру одобрения (новых тарифов. – Ред.), то все публикуют на сайте. И если это появится, то будет означать, что действительно что-то началось", – заметила Бабий.

На этот раз повысить тарифы удастся?

И это – решение НКРЭКУ – является, вероятно, основной интригой. Ведь в прошлый раз повышение тарифа комиссия провалила.

Последний раз повышение ожидалось в начале 2024 года. Однако тогда до этого так и не дошло.

Впрочем, не исключено, что на этот раз повышение тарифов будет разгадываться серьезнее – если, конечно, до этого дойдет. Ведь о возможности повышения цен хотя бы на горячую воду в 2026 году говорят уже и в НБУ.

Там отмечают: более длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ хоть и "приведет к более низкому уровню инфляции", однако также:

Будет накапливать дисбалансы.

Ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний.

"Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке и ухудшать инвестиционный потенциал отрасли. А ценовое давление будет только откладываться на будущее", – констатировали в Нацбанке.

В то же время стоит помнить: прогноз НБУ не является утверждением или инсайдом. Это лишь своеобразная рекомендация.

Более того, несмотря на указание 2026 года как периода возможного повышения тарифов, в Нацбанке предостерегают: реальные сроки этого неопределенны. Как и размер самого потенциального роста расценок. Поэтому сейчас, несмотря на декларируемую специалистами необходимость повышения цен на воду, возможность этого является чисто гипотетической.