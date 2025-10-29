Графики отключения света в Украине будут действовать до позднего вечера: где действуют ограничения

В ряде регионов Украины 29 октября применяются почасовые отключения электроэнергии. В частности, в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях. Причина – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об общей ситуации рассказали в "Укрэнерго". Там отметили:

Отключения действуют с 8:00 до 22:00.

Одновременно отключают от 0,5 до 1,5 очереди.

"29 октября в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Время и объем ограничений могут измениться", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, также действуют графики ограничения мощности для промышленности. Режим вступил в силу в 7:00 и продлиться до 22:00.

Где отключают свет в Украине 29 октября

Киев.

По сообщению ДТЭК, графики действуют для всех очередей, кроме 1.1.

Киевская область.

29 октября отключения не затронут только группы 1.2 и 2.1.

Днепропетровская область.

Только очереди 1.2 и 2.2 будут со светом весь день.

Житомирская область.

Самые жесткие отключения в Житомирской области будут в период с 8:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00. В это время будут отключать одновременно 1,5 очереди потребителей.

Запорожская область.

С 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00 одновременно будут отключаться 1,5 очереди; с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 22:00 – 1 очередь; с 12:00 до 14:00 – 0,5 очереди.

Кировоградская область.

Саміе жесткие графики затронут очереди 3.1, 3.2, 5.1, 6.1 – им свет будут отключать 2 раза в течение суток.

Одесская область.

Из-за обстрела Россией энергообъекта без света остаются около 27 тыс. семей в части Подольского района.

Полтавская область.

Самые "легкие" отключения запланированы на период с 12:00 до 14:00. В это время ограничения будет действовать лишь для 0,5 очереди.

