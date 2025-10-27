Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора: инструкция по рассчете мощности "экофлоу"

В Украине снова начали применять графики отключений света. Причина – повреждение энергообъектов во время российской массированной ракетно-дроновой атаки. А потому вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.

Соответственно, можно как заплатить десятки тысяч и не использовать свою станцию по-максимуму, так и купить прибор подешевле – и все равно сидеть без энергии. Выйти же из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.

Принцип работы калькулятора простой. Чтобы им воспользоваться, нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькуляторе, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 10 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

ноутбук на 60 Вт, 3 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2 660 Вт*час;

рабочая мощность – около 180 Вт.

В то же время, следует помнить: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.

Как готовиться к возможным блэкаутам

В то же время, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды, а также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

К примеру, в Киевской городской госадминистрации (КГГА) уже публиковали список таких продуктов питания. Они хранятся без холодильника и не требуют электроэнергии для приготовления:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.

На одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, ситуация в энергосистеме может быстро менятся. А потому для того, чтобы быть в курсе актуальной информации об отключениях, следует следить за сообщениями на страницах своих облэнерго.

