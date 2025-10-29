Исчезла электроэнергия и вода, поезда задерживаются: стали известны последствия удара России по Одесской области

В ночь на 29 октября Россия нанесла очередной удар по критической гражданской инфраструктуре Украины. В результате город Подольск Одесской области был обесточен, а также в расписании поездов, которые двигались через этот город, произошли задержки.

Видео дня

В Одесской областной государственной администрации сообщили о повреждении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры – на месте удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Кроме того, в результате обстрелов пострадал мужчина – ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Из-за этого в Подольске исчезло энергоснабжение, а в некоторых районах, в частности в Черемушках – и вода. Из-за этого городской совет напомнил адреса "пунктов несокрушимости":

Городской Дом культуры (ул. Бочковича, 1).

Исполнительный комитет Подольского городского совета (просп. Шевченко, 2).

Лицей №3 (ул. Гетманская, 65).

ЗДО №11 (ул. Железнодорожников, 166).

Липецкий Дом культуры (ул. Центральная, 317г, Липецк).

Подольское РУ ГУ ГСЧС Украины в Одесской области (ул. Соборная, 91).

Куяльницкий сельский совет (ул. Соборная, 105).

Железнодорожный вокзал (просп. Шевченко, 11).

Районная государственная администрация (просп. Шевченко, 2).

Лицей №1 (пункт обогрева, просп. Победы, 9а).

Также в"Укрзализныце" сообщили о задержках движения некоторых электричек. Из-за ситуации с безопасностью в регионе сбилось расписание таких пригородных поездов:

№6253 Вапнярка – Одесса (отправка со станции Побережье с задержкой на 1 час 15 минут);

(отправка со станции Побережье с задержкой на 1 час 15 минут); №7024/7021 Подольск – Одесса (отправка с задержкой 30 минут).

"Просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах, время задержки может измениться", – отметили железнодорожники.

Кроме того, в городском управлении образования сообщили, что 29 октября учреждения дошкольного образования Подольской громады будут работать в режиме дежурной группы. Поэтому родителям рекомендуют уточнять информацию в администрации соответствующего учреждения. А по информации "Подольскводоканала", водоснабжение восстанавливали с 6:00 до 9:00 утра.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия нанесла седьмую за октябрь массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины. В результате этого в ночь на 28 октября были повреждены производственные мощности на Полтавщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!