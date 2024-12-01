Графики отключения света на 2 декабря: в какие часы точно не будет электричества

В понедельник, 2 декабря, в Украине снова будут выключать электроэнергию. Света по графикам не будет с 7:00 до 22:00.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается также, что отключения планируются только по темно-серым зонам.

Для бытовых потребителей объем ограничений будет следующим:

– 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений.

– 08:00 – 10:00 – две очереди отключений.

– 10:00 – 11:00 – одна очередь отключений.

– 11:00 – 19:00 – две очереди отключений.

– 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

С 06:00 до 22:00 будет применен график ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

В "Укрэнерго" также отметили, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ и электроэнергию с 1 декабря не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн за куб газа для клиентов "Нефтегаза". А это около 98% всех украинских семей. В то же время, за каждый кВт*ч электроэнергии нужно будет платить 4,32 грн.

Напомним, с начала полномасштабной войны российские захватчики совершили 1120 массированных атак по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Это делалось сознательно, чтобы нанести как можно больший вред украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 ноября Россия по кораблям и авиации устроила пуски крылатых ракет по Украине после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами. Враг атаковал энергообъекты, из-за чего были применены аварийные отключения электроэнергии.

29 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал OBOZ.UА, что на наших энергообъектах есть много повреждений разного типа. Пока ситуация в энергосистеме Украины управляемая, однако сложная. Возможно уже 4–5 декабря, при отсутствии новых обстрелов и резком снижении температуры, энергетики будут применять только две очереди отключений света.

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